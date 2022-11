Les 7 nouvelles les plus intéressantes qui sont arrivées sur WhatsApp cette semaine

WhatsApp a été mis à jour cette semaine pour ajouter des nouvelles très intéressantes. Nous passons en revue les meilleurs.

WhatsApp continue d’être mis à jour semaine après semaine pour introduire de nouveaux changements et fonctionnalités afin d’améliorer l’expérience de messagerie pour les millions d’utilisateurs qui utilisent le service tous les jours. Au cours des derniers jours, l’application a reçu un bon nombre de mises à jour à travers ses différentes versions, qui introduisent diverses nouvelles fonctionnalités.

Comme chaque semaine, nous allons passer en revue les changements WhatsApp les plus importants qui sont arrivés, en plus d’indiquer s’ils sont déjà disponibles et qui peut les utiliser.

Répertoire d’entreprises, discuter avec vous-même et plus de nouvelles

Au cours des derniers jours, les différentes versions de WhatsApp ont été mises à jour pour introduire ces changements :

Chattez avec vous-même – WhatsApp 22.23.74 pour iOS : fonction qui vous permet d’accéder à une conversation avec vous-même depuis la page « Contacts », où vous pouvez envoyer des messages et enregistrer des fichiers dans le cloud. Mode appareil photo – WhatsApp 2.22.24.21 pour Android : Il est désormais possible de changer facilement le mode appareil photo lors de l’utilisation de la fonction appareil photo intégrée à l’application, vous permettant d’utiliser le mode photo ou vidéo en appuyant sur un bouton. Images de profil dans les groupes – WhatsApp 2.22.45.3 pour PC_ : les images de profil des utilisateurs apparaissent désormais à côté des messages dans les discussions de groupe, ce qui permet de voir plus facilement qui envoie quels messages. Mode multi-appareils pour mobile et tablette – WhatsApp 2.22.24.18 pour Android : avec le mode multi-appareils, il est désormais possible d’utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs téléphones mobiles, ou sur un téléphone mobile et une tablette simultanément. Business Directory – WhatsApp pour Android et iOS : Business Directory vous permet de trouver des entreprises avec des comptes WhatsApp Business et de les contacter ou d’obtenir des informations à leur sujet. Pour le moment, cette fonction est disponible au Brésil, en Colombie, en Indonésie, au Mexique et au Royaume-Uni. Enquêtes par chat – WhatsApp pour Android : il est désormais possible de créer et d’envoyer des enquêtes dans les chats WhatsApp pour voter avec les participants à une conversation. Verrouillage de l’interface dans WhatsApp Desktop – WhatsApp Desktop Beta : une fonctionnalité en cours de développement découverte par WABetaInfo qui permettra de verrouiller l’écran pour empêcher que le contenu des chats et la liste de contacts ne soient visibles.

Certaines des nouvelles fonctionnalités de WhatsApp, telles que les sondages, le nouveau mode multi-appareils ou l’auto-chat, sont désormais disponibles pour les utilisateurs de l’application. D’autres, en revanche, sont encore en phase de développement et pourraient mettre un certain temps à arriver. Dans tous les cas, il est recommandé de télécharger la dernière version de WhatsApp afin de ne manquer aucun des changements à venir.