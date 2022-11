Meilleurs téléphones Samsung avec radio FM : modèles mis à jour

Si vous voulez un mobile doté d’une radio FM et de Samsung, ce sont les meilleurs modèles parmi lesquels vous pouvez choisir.

Bien qu’il s’agisse d’un élément de plus en plus rare, la radio FM est toujours disponible sur certains nouveaux smartphones qui arrivent sur le marché. Pour vous le prouver, dans ce guide, nous sélectionnons les meilleurs téléphones Samsung avec radio FM que vous pouvez acheter dès maintenant. Il n’y en a pas beaucoup, mais ce sont des modèles actuels et ils ont garanti la qualité Samsung.

Un détail important à garder à l’esprit est que la radio FM est majoritairement présente dans les mobiles bon marché, il faut écarter désormais les smartphones haut de gamme si vous souhaitez écouter la radio sur votre nouveau téléphone. Si les applications pour écouter la radio ne sont pas votre truc et que vous préférez la radio traditionnelle, ces modèles Samsung sont parfaits pour vous.

Meilleurs mobiles Samsung avec radio FM

Tous les mobiles qui apparaissent dans ce guide ont quelque chose en commun : la radio FM traditionnelle. Nous pouvons vous dire que dans la plupart des modèles, vous devrez connecter vos écouteurs filaires pour pouvoir syntoniser votre station préférée. Si vous souhaitez avoir plus d’options, vous pouvez toujours consulter notre guide des meilleurs téléphones portables avec radio FM sans distinction de marque.

Afin que la sélection soit actuelle, nous avons choisi de choisir des modèles qui sont sur le marché depuis moins de 12 mois. Ensuite, nous vous indiquons les principales caractéristiques de tous les mobiles. Analysez-les bien avant de choisir quel sera votre nouveau mobile.

Samsung Galaxy M53 5G

Parmi les meilleurs mobiles Samsung avec radio FM se trouve le Samsung Galaxy M53 5G, un mobile milieu de gamme qui possède plusieurs joyaux sur sa fiche technique. Tout d’abord, il faut souligner qu’il dispose d’un récepteur radio FM interne, afin que vous puissiez écouter vos programmes de radio préférés en direct. Attendez-vous également à de bonnes performances de ce Galaxy M53 5G grâce au processeur MediaTek Dimensity 900, avec modem 5G intégré.

La haute qualité est également son écran Super AMOLED Plus de 6,7 pouces, avec une résolution Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. En voyant ces caractéristiques, vous pouvez vous attendre à de très bonnes images de par leur contraste, leur netteté et leur fluidité. Le lecteur d’empreintes digitales est situé sur le côté, plus précisément sur le bouton d’alimentation.

Comment savoir si votre mobile a masqué la radio FM

Un autre des joyaux du terminal est l’appareil photo principal de 108 mégapixels, avec lequel vous pouvez prendre de très bonnes photos. L’autonomie ne sera pas du tout un problème, puisque le Samsung Galaxy M53 5G monte une batterie de 5 000 mAh qui arrivera sans problème en fin de journée. Il prend en charge une charge rapide de 25 W, mais le chargeur n’est pas inclus. Vous pouvez acheter le chargeur officiel Samsung sur Amazon, il est généralement en vente.

Le Samsung Galaxy M53 5G a un prix public conseillé de 519 euros dans la seule version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cependant, vous pouvez régulièrement le trouver moins cher sur Amazon, chez PcComponentes et dans la boutique officielle Samsung.

Samsung Galaxy M53 5G

SamsungGalaxy A23 5G

Le Samsung Galaxy A23 5G est un autre mobile Samsung avec radio FM, que nous pourrions inclure parmi les mobiles bon marché avec 5G. En plus de syntoniser en direct les stations de radio, avec ce terminal, vous pouvez effectuer les tâches quotidiennes sans problème grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 695. Attention, il dispose également d’un modem 5G, vous pouvez vous connecter aux réseaux les plus rapides du moment.

Avec ce Galaxy M23 5G, vous profiterez d’un bon écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+, vous êtes donc assuré d’images nettes avec des couleurs vives. Le système d’exploitation est One UI 4.1 basé sur Android 12, avec 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité. C’est donc un mobile qui sera mis à jour pendant plusieurs années.

Il y a quatre caméras à l’arrière, dont une principale de 50 mégapixels qui prend de bonnes photos et vidéos. Quant à l’autonomie, la journée d’utilisation est garantie avec la batterie de 5 000 mAh. Il prend en charge une charge rapide de 25 W, mais le chargeur n’est pas inclus. Vous pouvez acheter le Samsung Galaxy A23 5G sur Amazon, chez PcComponentes et sur le site de Samsung.

SamsungGalaxy A23 5G

Samsung Galaxy M23 5G

Parmi les nombreuses fonctionnalités du Samsung Galaxy M23 5G figure la radio FM, il peut se targuer d’être l’un des rares smartphones de la firme à disposer d’un de ces récepteurs. Vous pourrez exécuter l’application radio native sans problème, le processeur à huit cœurs peut gérer cela et plus encore.

La majeure partie de la façade est occupée par un écran TFT de 6,6 pouces, une résolution Full HD+ (1080 x 2408 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Il dispose de 4 Go de RAM, avec 128 Go de stockage interne qui peut être encore plus grand avec une carte microSD. Si vous souhaitez prendre de bonnes photos, il est préférable d’utiliser son appareil photo principal de 50 mégapixels.

Là encore, on constate qu’il est équipé d’une grosse batterie de 5 000 mAh qui n’aura aucun problème à vous offrir une journée d’autonomie. Et encore une fois, la charge rapide est de 25 W, mais le chargeur n’est pas livré dans la boîte. Le Samsung Galaxy M23 5G est généralement moins cher chez PcComponentes, sur Amazon et sur le site de Samsung.

Samsung Galaxy M23 5G

SamsungGalaxy M13

Un autre mobile Samsung avec radio FM est le Samsung Galaxy M13, un smartphone bas de gamme parfait si vous cherchez un terminal pas cher pour une utilisation basique. Comme on dit, il dispose d’un récepteur radio interne, vous pouvez syntoniser vos stations préférées sans avoir besoin d’une connexion Internet. Dans sa fiche technique, nous trouvons également un écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution Full HD +, vous pouvez profiter d’images claires.

Ce Galaxy M13 dispose également d’un processeur octa-core avec suffisamment de puissance pour exécuter des tâches de base. Il est livré avec One UI Core 4.1 basé sur Android 12 comme système d’exploitation et dispose d’un emplacement pour carte microSD avec lequel étendre son stockage interne. En ce qui concerne les photos et les vidéos, la caméra arrière principale de 50 mégapixels se démarque.

Comme on peut s’y attendre dans un smartphone pas cher, la section la plus forte est celle de l’autonomie. Dans ce cas, on retrouve une batterie de 5 000 mAh qui peut tenir deux jours avec une utilisation légère. Le Samsung Galaxy M13 est généralement en vente dans des magasins comme Amazon et le site Web de Samsung.

SamsungGalaxy M13

Quel est le meilleur mobile Samsung avec radio FM ?

Le meilleur mobile Samsung avec radio FM est le Samsung Galaxy M53 5G, il possède la fiche technique la plus avancée. En plus d’intégrer un récepteur radio FM pour syntoniser vos stations préférées, ce smartphone bénéficie également des meilleures fonctionnalités de tous les modèles cités dans le guide.

Samsung Galaxy M53 5G

De l’affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz au processeur MediaTek Dimensity 900, le Samsung Galaxy M53 5G est un excellent achat. Vous pouvez l’acheter sur Amazon, chez PcComponentes et dans la boutique officielle Samsung.

