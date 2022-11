Il n’y aura pas de Xiaomi 13: ce sera le nom du prochain produit phare de Xiaomi avec processeur Snapdragon 8 Gen 2

Le prochain produit phare de la firme chinoise sautera une numérotation et arrivera sur le marché sous le nom de Xiaomi 14.

Après avoir récemment présenté la nouvelle famille Redmi Note 12, Xiaomi concentre désormais ses efforts sur la finalisation des détails du lancement de sa nouvelle gamme de smartphones premium, les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro.

En ce sens, une fuite récente vient de révéler que le prochain produit phare du géant chinois n’arrivera pas sur le marché sous le nom de Xiaomi 13. Ce sera le nom du nouveau mobile phare de la société chinoise qui sera équipé du Qualcomm récemment lancé. Snapdragon 8 génération 2.

La prochaine génération de terminaux premium de la firme chinoise s’appellera Xiaomi 14

Comme nous le dit Gizmochina, certaines images apparues sur le réseau social chinois Weibo suggèrent que les nouveaux terminaux franchisés de la marque chinoise pourraient s’appeler Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro.

Sur la première de ces photographies, que nous vous laissons sur ces lignes, vous pouvez voir bon nombre de boîtiers mobiles avec le nom « Xiaomi 14 » sérigraphié sur le devant, ce qui indique que Xiaomi pourrait être en train de préparer des packages de vente du premières unités pour les mettre en vente juste après leur présentation.

Mais ce n’est pas tout, car une image de l’écran d’information du nouveau smartphone Xiaomi a également fuité, confirmant à la fois sa nouvelle nomenclature, Xiaomi 14, et son numéro de modèle, 2211133C, ainsi que certaines de ses principales caractéristiques comme le processeur. Snapdragon 8 Gen 2, 12 Go de RAM et Android 13 basé sur MIUI 14.0.2 avec le correctif de sécurité d’octobre 2022 comme système d’exploitation.

Dans tous les cas, ce ne sont que des fuites et, par conséquent, il faudra attendre l’annonce officielle de son lancement, qui devrait avoir lieu la semaine prochaine, pour voir si la firme chinoise échappe enfin au numéro 13 et sort du marché son nouveaux smartphones avec le nom de Xiaomi 14.