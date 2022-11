Vous allez adorer cette édition limitée Genshin Impact Samsung Galaxy Z Fold4

Nouvelle édition exclusive et limitée de Samsung, cette fois avec Genshin Impact comme protagoniste et le Galaxy Z Fold4 habillé en « smartphone gamer ».

Il n’y a même pas deux jours, Samsung présentait sa nouvelle collaboration avec Lacoste et le géant sud-coréen a déjà un nouveau smartphone en édition limitée et exclusive, et c’est qu’en effet la personnalisation extrême des téléphones portables est devenue la nouvelle poule aux œufs d’or dans ce industrie.

De plus, ce nouveau Galaxy Z Fold4 personnalisé ravira les joueurs et aussi les fans de Genshin Impact, car le titre miHoYo acclamé est précisément le personnage principal de cette présentation spéciale, qui comprend également les Galaxy Buds2 Pro également avec un costume exclusif.

Ils nous en ont parlé depuis la communauté Genshin.Global, où ils se sont félicités de certains appareils qui honorent Ganyu, secrétaire général des Seven Stars of Liyue dans le jeu, avec un nouveau design inspiré de l’univers Genshin avec des tons bleutés et bien d’autres surprises. .

Nous vous laissons ici toutes les images qui ont été publiées en Corée du Sud à propos de ce package en édition limitée du Galaxy Z Fold4 :

Édition spéciale Genshin Impact de Samsung, galerie de photos

Comme toujours, les mauvaises nouvelles arrivent bientôt, et c’est que la stratégie de Samsung est la stratégie habituelle pour ces versions exclusives, se limitant dans ce cas à la Corée du Sud, où elle ne sortira que si quelqu’un importe une unité à des prix collector

Bien sûr, le matériel du Galaxy Z Fold4 et du Galaxy Buds2 Pro ne change en aucun cas et ils continuent d’être les mêmes appareils, bien que déguisés à l’extérieur afin que les fans de Genshin Impact puissent avoir un mobile à leur image et ressemblance.

Nouveau Samsung Galaxy Z Fold4 : plus de puissance et de meilleurs appareils photo dans le pliage le plus avancé de Samsung

Tout dans ce Galaxy Z Fold 4 Genshin Impact Edition est conçu et thématisé, avec également des emballages exclusifs et des accessoires personnalisés, y compris le chargeur et un étui avec des motifs Ganyu. Non seulement cela, car les acheteurs chanceux trouveront également des objets de collection tels que des stickers inclus, et ils pourront même acheter un chargeur sans fil déguisé en Genshin pour compléter l’écosystème.

De son côté, le Galaxy Buds2 Pro comprend une sangle spéciale, un étui de chargement repensé et des stickers de collection.

Les prix et le nombre d’unités qui seront mises en vente ne sont pas connus, bien que de nombreux fans du jeu miHoYo aient déjà acheté le OnePlus Ace Pro également sur le thème des motifs Genshin Impact qui a été présenté il y a quelques mois.

