8 applis méconnues de Google Play qui me sont devenues indispensables

Ce sont les 8 applications moins connues du Play Store qui ne peuvent pas manquer sur mon mobile.

Après plusieurs années d’utilisation des téléphones Android, j’ai pris l’habitude de parcourir de temps en temps le Google Play Store pour trouver des applications gratuites qui ne sont pas très populaires dans l’app store de Google, mais qui valent vraiment la peine.

Alors, à cette occasion, je vous propose 8 applications méconnues du Play Store que j’ai découvertes récemment et qui sont devenues incontournables pour moi.

rien que des fonds d’écran

Si, comme moi, vous aimez personnaliser l’écran d’accueil de votre smartphone avec des fonds d’écran originaux, vous ne pouvez pas vous empêcher d’essayer NothingbutWallpapers, une application gratuite qui possède une collection de plus de 500 fonds d’écran de haute qualité réalisés par le designer Asdlor Designs.

Téléchargement gratuit de NothingbutWallpapers

Mon dossier citoyen

Mon dossier citoyen est une application gratuite créée par le gouvernement français qui vous permet de consulter vos données personnelles dans les administrations nationales, régionales et locales, telles que vos diplômes universitaires et non universitaires, les points qu’il vous reste sur votre permis de conduire , votre inscription certificat ou les véhicules et biens immobiliers que vous possédez à votre nom.

Mais ce n’est pas tout, car avec cette application, vous pouvez également prendre rendez-vous pour renouveler votre carte d’identité, votre passeport, votre permis de conduire et même pour l’ITV.

Téléchargez My Citizen Folder gratuitement

exercices à domicile pour la douleur au cou

Si, comme cela m’arrive, vous passez de nombreuses heures devant l’ordinateur, vous souffrez sûrement de douleurs au cou et précisément pour vous aider à soulager cette douleur, je vous propose cette application intitulée Exercices de douleur au cou à la maison.

Cette application gratuite vous montre plus de 50 exercices pour soulager les tensions dans le cou et les épaules, qui sont tous parfaitement expliqués avec du texte, de l’audio et de la vidéo.

Les exercices de douleur au cou à la maison ont trois niveaux de difficulté et avec différents types d’activités en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir.

Téléchargez gratuitement des exercices de douleur au cou à la maison

OpenWeather

Bien qu’il ne soit pas aussi connu que d’autres, OpenWeather est l’une des meilleures applications météo pour Android car il a un design simple et minimaliste qui vous montre toutes les informations météorologiques de votre région, telles que le risque de précipitations, la vitesse et la direction de le vent, la pression atmosphérique, l’indice UV ou le taux d’humidité.

OpenWeather vous offre une prévision météo pour les 7 prochains jours et vous permet d’ajouter jusqu’à 6 emplacements afin que vous puissiez connaître la météo dans d’autres régions que vous visitez fréquemment.

OpenWeather est une application entièrement gratuite sans publicité que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous vous laissons sous ces lignes.

Téléchargez OpenWeather gratuitement

Pure Writer – écriture, note

Pure Writer est un éditeur de texte brut compatible Markdown avec une interface mini-lamic qui vous permet d’écrire tout ce que vous voulez, d’une liste d’avantages et d’inconvénients à une histoire.

De plus, cette application se charge de sauvegarder automatiquement vos textes à la fois sur votre smartphone et sur votre service de stockage en nuage, car elle fait une copie de sauvegarde de vos écrits chaque fois que vous l’exécutez en arrière-plan ou que vous la fermez.

Télécharger gratuitement Pure Writer – écrire, noter

Pokecut – Effaceur d’arrière-plan AI

Pokecut est un puissant outil gratuit avec lequel vous pouvez supprimer l’arrière-plan de n’importe quelle image, ne laissant que la personne ou l’objet que vous souhaitez conserver sur la photo.

De plus, cette application dispose d’une grande variété de modèles avec lesquels vous pouvez obtenir des images professionnelles rapidement et facilement.

Téléchargement gratuit Pokecut – Effaceur d’arrière-plan AI

Bureau de collaboration

Collabora Office est l’une des meilleures alternatives à Microsoft Office que vous pouvez trouver sur Android, car cette suite bureautique basée sur LibreOffice vous permet de créer et d’éditer des textes, des feuilles de calcul et des présentations.

Collabora Office est compatible avec les formats propres à Microsoft Office (.doc, .ppt, .xls, .dot, .xlt, .pps, .docx, .pptx, .xlsx, .dotx, .xltx, .ppsx) et avec les formats ouverts avec lesquels LibreOffice fonctionne (.odt, .odp, .ods, .ots, .ott, .otp).

Téléchargez Collabora Office gratuitement

Panneau système 2

La dernière application de cette liste est SystemPanel 2, un outil de surveillance complet qui vous montre des informations pertinentes sur votre appareil mobile, telles que l’état de ses composants, les processus système ou la santé de la batterie, à travers des indicateurs et des graphiques.

Téléchargez SystemPanel 2 gratuitement