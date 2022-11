Les 8 meilleures alternatives pour Twitter

Découvrez quelles sont les 8 applications qui pourraient remplacer à jamais la plateforme détenue par Elon Musk : Twitter.

Depuis le rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk, la plateforme n’a cessé de faire polémique, notamment en raison de l’utilisation à grande échelle de bots et de faux comptes.

Et bien que Twitter puisse devenir dans les années à venir le rival le plus inattendu de Telegram et WhatsApp, certains utilisateurs ont cessé d’utiliser le réseau social et recherchent de nouvelles options. Heureusement, il existe des alternatives Twitter qui sont parfaites pour vous.

Applications similaires à Twitter : les meilleures du marché

Vous trouverez ci-dessous quelques plateformes de type Twitter qui sont idéales pour rencontrer de nouvelles personnes et faire une pause dans cette communauté toxique. Fonce!

Reddit

Reddit est un réseau social très populaire préféré par des millions d’utilisateurs à travers le monde. Et pas étonnant, c’est une plateforme qui héberge une communauté incroyable et où vous pouvez rejoindre des centaines de sous-reddit ou de groupes.

Il propose une grande variété de catégories et de groupes dans une interface minimaliste et intuitive. Donc, si vous recherchez un réseau social similaire à Twitter où vous pouvez voir des images, des vidéos, des affiches, des mèmes, du cosplay, des actualités sur les jeux vidéo, des anime et des commentaires, c’est une bonne option pour vous.

Râteau

Raftr est une plate-forme ciblée pour les étudiants ou les professeurs de différentes universités et pour rester en contact avec vos collègues.

Lors de la création d’un compte, vous devez configurer la communauté à laquelle vous souhaitez appartenir, qui sera établie par plusieurs universités. Sélectionnez si vous êtes étudiant, diplômé ou enseignant et c’est tout.

L’un des avantages de Raftr est que le seul moyen d’appartenir à sa communauté passe par un code d’invitation, qui peut être délivré par un membre de la plateforme ou l’administrateur de la communauté où vous souhaitez entrer.

Cette méthodologie est un point positif pour l’application, car elle garantit que vous n’obtiendrez que des personnes réelles, sérieuses et dignes de confiance.

bavardage

Gab a été une autre des meilleures alternatives pour Twitter. Et ce n’est pas pour rien que les développeurs de l’application se sont chargés de prendre les fonctions les plus populaires d’autres services et d’en faire un réseau social très complet.

Avec Gab, vous pourrez voir des nouvelles, des images, des marchés, des vidéos et même faire partie de grandes communautés. De plus, vous pouvez vérifier votre compte pour plus de sécurité.

Son interface visuelle est très similaire à Reddit, seulement qu’elle est plus optimisée, elle intègre différentes catégories similaires à Facebook et différents segments à explorer.

plurk

Plurk est une application unique et originale avec une apparence colorée et gaie et des designs minimalistes qui garantissent un style de communication unique et particulier.

Dans ce cas, les commentaires flottent sur la plateforme et lorsque vous cliquez sur l’un d’eux, vous pouvez laisser votre commentaire, emoji ou image.

De plus, Plurk propose ses propres mots au sein de la plateforme, qui bien qu’ils puissent sembler difficiles à comprendre, en peu de temps vous vous habituerez aux termes.

Speaking

Une autre des meilleures alternatives pour Twitter est Parler. Il s’agit d’une application similaire à un service de « microblogging » et à un réseau social, puisque lorsque vous créerez votre compte et compléterez votre profil, vous pourrez créer des publications plus longues et plus complètes. Exemple de ceci : recettes de cuisine, conseils de lecture, liste de livres, meilleurs anime et plus encore.

Comme vous le verrez, le type de contenu au sein de la plateforme est très varié, mais il se concentre sur l’actualité du monde entier, la nature, les animaux, la comédie, les films, entre autres. Vous pouvez également créer tout le contenu que vous souhaitez, suivre l’ensemble de la communauté et interagir avec leurs publications.

obtenir

Il est très courant que les réseaux sociaux censurent certains contenus, cependant, dans l’application Gettr, l’essentiel est la liberté d’expression, la pensée critique et indépendante.

Son interface visuelle n’a rien à envier à d’autres plateformes plus populaires, puisque vous serez capable de partager des images, des vidéos, des commentaires et d’interagir avec les publications d’autres utilisateurs, ce qui en fait une bonne alternative similaire à Twitter.

Mastodonte

Mastodon est une plateforme un peu plus informelle mais efficace. Ici, vous pouvez obtenir des informations de toutes sortes, des tendres photos d’animaux aux nouvelles les plus choquantes du moment.

Son apparence est très similaire à Twitter, il sera donc assez facile à utiliser. Et une fois votre compte créé, vous pourrez interagir avec la communauté en général, en plus, vous pourrez partager des liens, des images, des vidéos et plus encore.

Gardez à l’esprit que Mastodon est une plate-forme décentralisée, vous pourrez donc obtenir des publications et des commentaires provenant d’applications tierces.

WT.Social

WT.Social est un réseau social dont le but est de protéger sa communauté, puisqu’il se charge d’interdire toute personne qui violerait la moralité d’un autre utilisateur. Son objectif est clair, maintenir une communauté propre, respectable et saine.

Son interface visuelle est l’une des plus minimalistes et épurées de toutes, et lorsque vous créez un compte et vérifiez votre e-mail, vous aurez un accès complet à la plateforme. Dans ce cas, votre « Flux » affichera les actualités ou publications les plus pertinentes et vous pourrez même suivre un grand nombre de groupes intéressants.

