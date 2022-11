MIUI 14: actualités, date d’arrivée et toutes les informations

La nouvelle version de MIUI finalise ses derniers détails. Découvrez si votre mobile Xiaomi recevra la mise à jour et les nouveautés.

Alors que certains téléphones Xiaomi continuent de se mettre à jour vers MIUI 13, la nouvelle version de la couche de personnalisation du fabricant chinois est déjà visible au loin. Son nom est MIUI 14 et dans ce guide, vous pourrez connaître toutes les informations dont vous avez besoin pour savoir si vous avez un téléphone Xiaomi. Nous vous dirons les nouvelles que MIUI 14 inclut, les téléphones compatibles avec la mise à jour et quelle sera la date d’arrivée.

La nouvelle couche de personnalisation est chargée de nouvelles fonctionnalités et améliorations, bien que celles-ci n’aient pas encore été officiellement présentées. Ce système d’exploitation n’a pas encore été publié par Xiaomi, nous aurons donc beaucoup plus d’informations à l’avenir. Ce que nous avons confirmé, c’est qu’il existe plusieurs téléphones qui ne seront pas mis à jour vers MIUI 14, alors vérifiez la liste pour voir si votre modèle y apparaît. Sinon, toutes les informations que nous expliquons ci-dessous vous intéressent.

Quoi de neuf dans MIUI 14

MIUI 14 est le nouveau système d’exploitation que Xiaomi prépare pour ses téléphones portables et tablettes, il vient remplacer MIUI 13. Cette future couche de personnalisation est basée sur Android 13 et, comme nous l’avons évoqué précédemment, Xiaomi ne l’a pas encore présenté officiellement. Cependant, nous connaissons bon nombre des nouveautés qu’il intégrera grâce aux fuites publiées à ce jour.

Disparition de la publicité et des « bloatwares »

Tout semble indiquer qu’avec MIUI 14, nous dirons au revoir à la publicité ennuyeuse qui envahit les téléphones Xiaomi. Il est vrai que la société avait amélioré ce problème dans les dernières versions de MIUI, mais des publicités continuaient à apparaître qui ne satisfaisaient pas du tout les utilisateurs. Maintenant, avec l’arrivée de MIUI 14, il semble que la publicité va disparaître des terminaux.

Une autre des nouveautés de MIUI 14 sera la réduction du « bloatware » que l’on trouve dans les smartphones Xiaomi, c’est-à-dire que moins d’applications préinstallées viendront. Encore une fois, c’était l’une des principales plaintes des clients de la marque, car dans certains modèles, nous pouvions trouver un grand nombre d’applications installées nativement, certaines même sans possibilité de les désinstaller.

Amélioration de l’application

L’arrivée de MIUI 14 signifiera également l’amélioration de plusieurs applications développées par Xiaomi, tant pour leurs performances que pour les nouvelles fonctions qu’elles recevront. Par exemple, l’application horloge subira une refonte pour la rendre encore plus utile à l’utilisateur, tout comme les outils météo et calendrier.

Parmi les protagonistes de cette amélioration de l’application se trouve également la galerie, qui modifiera les deux grands dossiers dans lesquels elle divise le contenu. Ils deviendront « Albums » et « Recommandés », c’est-à-dire que d’une part nous pourrons voir les images séparées dans les albums et d’autre part nous pourrons voir quelques recommandations que l’application nous fait donc que nous pouvons nous souvenir de vieilles photos et vidéos.

dossiers intelligents

Parmi les nouveautés, nous trouvons également un nouveau système de dossiers intelligents qui nous permettra de personnaliser davantage les groupes d’applications que nous avons sur le bureau. Il semble que nous pourrons même choisir la taille et la couleur des dossiers, bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup plus d’informations à ce sujet.

Reconnaissance de texte dans les photos

L’une des fonctions les plus intéressantes qui viendront de MIUI 14 sera la reconnaissance du texte dans les photos, une option qui semble devoir être activée manuellement. Ce n’est pas un outil que Xiaomi a découvert, car il est déjà disponible dans des applications comme Google Lens, mais on apprécie que nous puissions désormais y accéder directement sur notre smartphone sans rien installer.

Retour du coffre-fort d’applications

MIUI 14, c’est aussi le retour du coffre-fort applicatif, l’une des fonctions mythiques de la firme. Si vous n’avez pas eu l’occasion de l’essayer sur un ancien mobile Xiaomi, nous pouvons vous dire qu’il s’agit d’une fenêtre qui se trouve à gauche de l’écran d’accueil dans laquelle on retrouve un accès direct aux applications que nous utilisons le plus et d’autres fonctions utiles telles que les événements du calendrier ou la météo.

Les premières fuites assurent que ce coffre-fort d’applications aura un design complètement renouvelé et que nous pourrons également choisir entre celui-ci et Google Discover.

nouveaux widgets

La mise à jour de MIUI 14 signifiera également l’arrivée d’un nouveau design pour la section des widgets, ces petits raccourcis d’application que nous pouvons ajouter à l’écran d’accueil. Les widgets sont de plus en plus pris en charge par les développeurs, et Xiaomi ne pourrait pas en être moins.

Protection contre les virus et les arnaques

Parmi les nouveautés de MIUI 14, il y a aussi un système de protection qui avertira l’utilisateur lorsqu’une application comporte un risque sérieux pour le terminal. De plus, il vous avertira également lorsque vous recevrez des messages texte pouvant être une arnaque, ce qui est très courant de nos jours.

Date d’arrivée de MIUI 14

MIUI 14 n’a pas encore été officiellement présenté, et Xiaomi n’a fait aucune confirmation quant à la date d’arrivée de la couche de personnalisation. Cependant, nous pouvons nous fier aux versions précédentes pour anticiper quand la présentation officielle aura lieu. Si l’on prend en compte le lancement de MIUI 13, on peut imaginer que MIUI 14 arrivera fin 2022 ou début 2023, en même temps que la présentation des Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro.

La chose la plus normale est que les nouveaux tueurs phares de l’entreprise sont déjà sur le marché européen avec MIUI 14, quelque chose qui est prévu pour le début de l’année prochaine, alors qu’il faudra attendre un peu plus longtemps pour qu’il atteigne le reste de les smartphones.

Téléphones qui seront mis à jour vers MIUI 14

Bien que la nouvelle version du logiciel n’ait pas été présentée, il existe déjà plusieurs téléphones Xiaomi prêts à recevoir MIUI 14. Ci-dessous, nous vous laissons la liste complète des téléphones qui seront mis à jour vers MIUI 14 basé sur Android 13. Nous incluons également le Redmi et les modèles POCO, car ils auront également la même mise à jour.

Xiaomi

xiaomi Redmi

UN POCO PEU

Si vous souhaitez vous simplifier la tâche, vous pouvez savoir si votre Xiaomi recevra MIUI 14 en téléchargeant l’application MIUI Updater, disponible gratuitement sur le Google Play Store. En ouvrant simplement l’application sur votre mobile Xiaomi, vous verrez si elle est compatible avec MIUI 14 ou non.

Google Play Store | Mise à jour MIUI

Il reste encore quelques semaines pour rencontrer officiellement MIUI 14, donc la chose la plus normale est que pendant ce temps, nous découvrons plus d’informations sur la nouvelle couche de personnalisation. Si vous voulez le savoir, il vous suffit de retourner à ce guide, qui sera tenu à jour avec toutes les nouvelles.