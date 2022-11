Les meilleurs sites pour suivre le cours des devises

Découvrez les meilleures pages Web pour voir le prix des devises étrangères rapidement et en toute sécurité.

Si vous vous apprêtez à partir en voyage, que ce soit pour des vacances professionnelles ou familiales, il est bon de suivre le cours des devises et de ne pas se laisser surprendre.

Heureusement, il existe des applications mobiles et des pages web pour suivre le cours des devises et savoir comment se porte le marché. Vous souhaitez les rencontrer ?

Bitcoin : les 7 meilleures applications pour suivre le cours des crypto-monnaies

Les meilleures pages web pour suivre le cours des devises

CUEX

UCO

ChangeEuro

Convertisseur de devises

OANDA

investir

XE

Ci-dessous, vous pouvez voir une liste de pages web qui vous aideront à connaître exactement et très rapidement le prix actuel d’une pièce et le prix des crypto-monnaies. Ils sont tous dignes de confiance et sûrs.

CUEX

CUEX est l’une des pages web de référence concernant le prix des devises. Son design minimaliste rend l’expérience utilisateur agréable.

Il comporte 3 sections spéciales : convertisseur de devises, table de change et transfert d’argent. Dans l’option « Convertisseur de devises », vous devrez choisir toutes les devises du monde, les métaux précieux et les crypto-monnaies avec les prix mis à jour et les graphiques historiques.

D’autre part, le « Tableau d’échange » affichera un tableau avec les devises les plus populaires et le changement en fonction du montant que vous avez placé. De plus, avec la section « Envoyer de l’argent », vous pourrez envoyer de l’argent correctement vers d’autres plateformes.

CUEX

UCO

OCU est une bonne alternative si vous souhaitez investir sur différents marchés, et comme il s’agit d’un site Web assez complet, il comporte une section spéciale pour surveiller en détail le prix des devises.

De plus, le Web possède les devises les plus populaires du marché, et chacune d’entre elles est constamment mise à jour. Pour utiliser correctement le site Web, il vous suffit de choisir la devise que vous souhaitez convertir, d’entrer le montant et de cliquer sur l’option « Convertir ».

UCO

ChangeEuro

CambioEuro est une page web pour suivre le cours des devises étrangères de manière simple et efficace. Il est très bien organisé et vous permet d’effectuer des conversions dans des dizaines de devises. Et si vous souhaitez connaître l’historique des prix en détail, vous devrez accéder à la section « Graphiques ».

Dans cette option, vous pouvez trouver les graphiques de toutes les devises présentes, où vous pouvez explorer jusqu’à 10 ans d’histoire monétaire. Mais ce n’est pas tout, puisqu’il dispose d’une « Zone Euro », capable de convertir 19 devises de la zone Euro.

ChangeEuro

convertisseur de devises

CURRENCY CONVERTER est une autre bonne page Web pour suivre le prix des devises, devenant une alternative pour ceux qui voyagent dans les prochains jours. Il est facile à utiliser car il promet fidèlement de convertir tout type de devise.

Le nombre d’options qu’il présente est assez limité, ce qui rend son utilisation efficace. Pour ce faire, il vous suffit de saisir le montant que vous souhaitez convertir, de sélectionner la devise, de choisir la devise secondaire et de cliquer sur « Convertir ».

convertisseur de devises

OANDA

Si vous recherchez un site Web pour suivre le prix des devises, consultez OANDA.

C’est une page qui dispose de tous les outils nécessaires pour convertir tout type de devise, visualiser l’évolution historique de la devise et même revoir le taux interbancaire.

L’une des particularités de ce site Web est l’option « Données de devise avancées », qui affichera une colonne avec une série de chiffres et leur conversion respective et qui dépendra du type de devise que vous avez sélectionné.

OANDA

XE

L’une des pages Web les plus complètes pour l’analyse financière est XE. Son nom semble simple, cependant, il a une longue histoire de confiance parmi des millions de personnes pour sa grande efficacité.

Il dispose de divers outils spéciaux, parmi lesquels l’envoi de dinars, des API de devises et, bien sûr, un convertisseur de devises.

Avec ce dernier, vous pourrez convertir n’importe quel type de devise, car il héberge toutes les devises du monde sur sa plateforme.

XE

investir

Investing est un site Web très complet et polyvalent en matière de finance. L’une de ses sections les plus recherchées est la « cotation des devises en temps réel », qui vous permet de visualiser instantanément les mises à jour des prix.

Pour plus de confort, vous aurez les devises organisées par paires et vous pourrez voir le prix actuel, le prix maximum, le prix minimum et l’heure.

Un autre des tableaux les plus utilisés par les utilisateurs est le « Tableau de comportement », ici vous pouvez voir l’historique des devises étrangères organisé par heure, jour, semaine, mois, année et même le plus ancien.

investir

8 alternatives à PayPal pour envoyer de l’argent en ligne