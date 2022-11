Ce sont les aspects auxquels je fais toujours attention avant de renouveler mon smartphone.

C’est le meilleur moment de l’année pour renouveler votre smartphone Android, puisque deux mois d’offres et de réductions approchent, à partir de la semaine prochaine avec le Black Friday. Mais au-delà du prix, lors de l’achat d’un nouveau terminal, vous devez évaluer d’autres aspects tout aussi importants, bien que ceux-ci varient d’une personne à l’autre.

Pour cette raison, je suis ici aujourd’hui pour partager avec vous les 4 choses que je garde toujours à l’esprit avant d’acheter un nouveau mobile.

Le rafraîchissement de l’écran

La première chose que je regarde avant de renouveler mon smartphone personnel, c’est que tous les candidats ont un écran fluide, avec un taux de rafraîchissement de 90 ou 120 hertz.

Après avoir testé plusieurs terminaux tout au long de l’année, je peux affirmer, sans crainte de me tromper, qu’en ce milieu d’année 2022, cela n’a pas de sens d’acheter un mobile avec une dalle 60 Hz, puisque les smartphones du marché avec une haute Taux de rafraîchissement Ils ne voient pas leur autonomie alourdie et, en plus, l’expérience utilisateur procurée par un mobile à écran fluide est un plus dont vous profiterez tout au long de la vie utile de l’appareil mobile.

La batterie

Le deuxième aspect que je regarde habituellement avant d’acheter un nouveau mobile est sa batterie, car, pour moi, avoir une bonne autonomie est très important dans mon quotidien car mon smartphone est un outil de travail de plus.

Pour cette raison, je n’apprécie pas l’achat d’un terminal doté d’une batterie d’une capacité inférieure à 4 000 mAh et, en fait, je recommanderais un mobile avec une batterie de 4 500 ou 5 000 mAh.

En ce sens, si vous avez besoin d’un terminal avec beaucoup de batterie et que vous ne savez pas quelles sont les meilleures options, consultez notre guide avec les téléphones Android avec plus de batterie.

Además de la autonomía, otra cosa que valoro mucho en un terminal es que cuente con un sistema de carga rápida que me permita cargarlo al completo en menos de una hora, ya que, en muchas ocasiones, necesito meterle un chute de batería rápido antes de sortir de la maison.

Les caméras

Une autre des caractéristiques que je regarde habituellement avant d’acheter un smartphone sont ses appareils photo, car même si je ne prends généralement pas beaucoup de photos, j’aime avoir un smartphone qui me permet de prendre de bonnes photos, surtout pendant la journée.

Ce que je regarde généralement lorsque je choisis un mobile ou un autre pour ses caméras, c’est qu’il a un bon capteur principal et un bon capteur ultra grand-angle, tous deux avec une bonne résolution et une bonne ouverture focale.

De plus, je ne regarde généralement pas la caméra frontale du smartphone que je vais acheter car je ne prends pratiquement pas de selfies et, de plus, aujourd’hui, tout mobile de milieu de gamme a un bon capteur frontal.

Si vous recherchez un téléphone mobile avec un bon appareil photo, mais que vous ne voulez pas ou ne pouvez pas dépenser beaucoup d’argent, consultez notre liste de téléphones mobiles bon marché avec le meilleur appareil photo du marché.

mises à jour de logiciel

Enfin, avant de renouveler mon smartphone, j’enquête aussi généralement sur le nombre d’années de mises à jour proposées par chaque fabricant, car, par exemple, ceux qui s’étirent le plus longtemps sont Samsung, qui propose 5 ans de mises à jour système et 4 ans de mises à jour de sécurité, et Google avec 4 ans de mises à jour système et trois ans de mises à jour de sécurité.

En revanche, d’autres marques telles que Xiaomi ou realme ne vous assurent que deux ans de mises à jour du système d’exploitation et trois de mises à jour de sécurité.

C’est un point important pour moi car cela me permet de prolonger la durée de vie utile de mon terminal, car en recevant les mises à jour plus longtemps ses performances ne souffrent pas autant et, en plus, il est mieux protégé contre les menaces externes comme les malwares ou des virus.