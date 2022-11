Les meilleures applications pour suivre le change de devises

Évitez d’être trompé par les établissements de change avec les meilleures applications pour suivre le change depuis Android.

Si vous faites partie de ceux qui voyagent constamment et qui ont généralement des problèmes lors du change de devises, ne vous inquiétez pas. Dans cet article, vous découvrirez certains convertisseurs de devises qui vous aideront pendant le processus.

Et ces informations sont très précieuses, surtout si vous êtes dans un pays dont la monnaie est différente de la vôtre. La bonne nouvelle est qu’il existe des applications mobiles pour suivre le change.

8 bonnes applis pour suivre le change depuis Android

Ci-dessous, vous pouvez voir les applications les meilleures et les plus sûres pour suivre le change. Ils sont constamment mis à jour et ont une grande variété de devises dans leur base de données.

Convertisseur de devises

Suivre le change de devises sera assez facile grâce à l’application Currency Converter. Il présente un style minimaliste et son apparence ressemble à une calculatrice mobile.

Sa base de données abrite 150 devises du monde entier et même certaines crypto-monnaies telles que BTC, ETH, LTC… L’utilisation de cette plateforme ne sera pas du tout compliquée, il vous suffira de choisir la devise et d’écrire le montant.

Google Play | Convertisseur de devises

Convertisseur de devises

Si vous recherchez des données plus techniques, suivre les taux de change et comparer les fournisseurs, consultez tout ce que Currency Converter a à offrir.

Cette application est populaire parmi la communauté pour vous permettre de vérifier et de surveiller facilement et intuitivement le taux de change entre des centaines de devises et de crypto-monnaies.

Vous pouvez effectuer ce suivi à l’aide de graphiques, que vous pouvez visualiser à différents moments de l’année sous une interface intuitive pleine de couleurs et d’images.

Google Play | Convertisseur de devises

taux de change

Si vous voyagez pour le travail ou le simple plaisir, gardez à l’esprit les taux de change de l’application mobile.

Cette application est capable de convertir entre 170 devises différentes entièrement mises à jour et comprend des fonctions utiles pour ajouter, soustraire, multiplier ou diviser des devises.

De plus, il intègre une section favoris avec les pièces que vous avez ajoutées pour un accès rapide sous une interface intuitive et minimaliste.

Google Play | taux de change

Convertisseur de devises

Currency Converter a à votre disposition jusqu’à 180 devises et où vous pouvez voir le taux d’historique jusqu’à 1 an, vous pouvez le vérifier à travers des graphiques intuitifs.

La plate-forme a une apparence similaire à une calculatrice, étant capable de transformer différentes devises, des métaux tels que l’or et l’argent, et même les crypto-monnaies les plus populaires.

De plus, vous pourrez enregistrer les devises de votre choix dans votre liste de favoris et pour plus de confort vous aurez la joie d’utiliser le widget, qui affichera une petite calculatrice avec les devises configurées sur l’écran de votre mobile.

Google Play | Convertisseur de devises

convertisseur de devises facile

Easy Currency Converter est l’une des applications de suivi des prix des devises les plus complètes de la liste. Il a un record de plus de 200 devises, des métaux tels que l’argent, l’or et une grande variété de crypto-monnaies.

Il est chargé de mettre à jour son système chaque seconde, en affichant le prix des devises en temps réel. Par commodité, chacune des monnaies est représentée par le drapeau correspondant au pays.

Google Play | convertisseur de devises facile

Convertisseur de devises Plus

Une autre des bonnes options pour suivre le change est Currency Converter Plus. Avec cette application, vous pouvez surveiller et transformer simultanément différentes devises.

Son apparence est similaire à celle d’une calculatrice et son utilisation ne sera pas du tout compliquée, de plus, la conversion des devises se fera instantanément et avec le taux mis à jour, tant que vous serez connecté à Internet.

Avec cette plate-forme, vous aurez accès à toutes les devises mondiales, aux métaux précieux et aux crypto-monnaies, ainsi qu’à un assez grand nombre de graphiques entièrement mis à jour avec une plage allant jusqu’à 7 ans dans le passé. Sans aucun doute, c’est une excellente application à avoir sur votre mobile.

Google Play | Convertisseur de devises Plus

Taux de change – Convertisseur

Taux de change est une application qui se distingue par ses caractéristiques, avec elle vous pourrez calculer rapidement les prix dans un pays étranger, et vous aurez la possibilité de visualiser les taux de change historiques de chacune des devises.

De plus, vous pouvez stocker vos devises préférées dans la section des favoris, qui seront représentées par leur drapeau, l’abréviation du pays et les taux du jour.

Google Play | Taux de change – Convertisseur

Convertisseur toutes devises

All Currencies Converter présente des fonctions similaires à celles mentionnées ci-dessus, puisque vous pourrez convertir entre plus de 160 devises, crypto-monnaies, métaux précieux et bien plus encore.

De plus, avec cette plateforme, vous pourrez effectuer des calculs mathématiques pour plus de confort, très similaires à une calculatrice. Et si vous voulez un accès rapide à la conversion des devises, vous pouvez utiliser le widget.

Google Play | Convertisseur toutes devises