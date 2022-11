Avec le marché du mobile en déclin, de plus en plus de constructeurs ciblent les tablettes

Nous sommes en plein renouveau des tablettes Android et les constructeurs le savent. Des marques comme Xiaomi et OPPO sont désormais rejointes par OnePlus.

Les données ne mentent pas, le marché du mobile est plongé dans une crise profonde qui ne cesse de croître. En découvrant les marques les plus vendues au cours du premier trimestre 2022, nous avons également découvert qu’il s’agissait du troisième trimestre consécutif avec une baisse du nombre de téléphones mobiles vendus dans le monde. Voyant cette situation, il semble que de plus en plus de fabricants visent à lancer leurs propres tablettes.

De grandes marques telles que Xiaomi, realme et OPPO ont déjà rejoint la résurgence des tablettes Android. A cela s’ajoutera bientôt celui qui prépare déjà son atterrissage. Comme l’a déclaré Android Authority, OnePlus est entièrement immergé dans la création de sa propre tablette, que nous appellerons pour l’instant OnePlus Pad. Le processus semble avancé, puisque le lancement de cette tablette est déjà prévu pour l’année prochaine.

OnePlus prépare le lancement de sa propre tablette

Avec des ventes mobiles en baisse et sans freins, les fabricants commencent à chercher d’autres alternatives qui peuvent continuer à rapporter des avantages. Il semble que l’option principale soit la résurgence des tablettes Android, car de plus en plus d’entreprises lancent leurs propres tablettes sur le marché sous le système d’exploitation de Google.

L’un des exemples les plus clairs est celui de Xiaomi, qui nous a tous convaincus avec son Xiaomi Pad 5, une tablette de qualité qui surprend également par son bon prix. Récemment, la firme a présenté le Redmi Pad, une option plus abordable qui brille pour des fonctionnalités telles que le taux de rafraîchissement de 90 hertz.

tablette xiaomi 5

Nous pouvons également parler d’OPPO, dont OPPO Pad Air que nous voyons dans l’image ci-dessus. La firme chinoise a créé une tablette avec un grand écran, un cerveau Qualcomm et Android 12 comme système d’exploitation. Les sensations sont également très bonnes avec les tablettes realme, le realme Pad et le realme Pad Mini, des alternatives à toujours prendre en compte si vous cherchez une bonne tablette pas chère.

Bien que le marché des tablettes soit un duopole entre Apple et Samsung, d’autres fabricants comme ceux cités plus haut commencent à réclamer leur part du gâteau. Il semble que bientôt il y aura un autre membre de la famille des tablettes Android, car le OnePlus Pad se rapproche d’être officiel.

C’est en juillet 2021 que nous avons appris que OnePlus avait déposé la marque « OnePlus Pad » en Europe, ce qui nous a fait imaginer que la marque travaillait déjà au lancement de sa nouvelle tablette. Plus d’un an s’est écoulé et l’appareil n’a pas encore été présenté, même si tout indique que le OnePlus Pad arrivera enfin sur le marché en 2023.

OnePlus a une tablette en développement.

Le lancement est prévu pour l’année prochaine ! #OnePlusPad – Max Jambor (@MaxJmb) 14 novembre 2022

C’est ce qu’a avancé le leaker Max Jambor sur Twitter, qui a indiqué que la tablette OnePlus est en plein développement et que sa sortie sur le marché est prévue pour l’année prochaine. Pour le moment, nous ne savons pas plus d’informations, même si nous pouvons nous attendre à ce qu’il ait des caractéristiques similaires à l’OPPO Pad Air étant donné la proximité entre les deux sociétés.

Il semble que le saut de OnePlus dans le monde des tablettes se rapproche, ce serait le premier modèle de ce type d’appareil qu’il lancerait sur le marché. Face à la baisse continue du nombre de téléphones mobiles vendus dans le monde, les entreprises cherchent d’autres moyens de réussir, et il semble qu’elles les aient trouvées dans les tablettes Android.

