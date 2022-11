Les 8 meilleures applications pour détecter le ronflement

Analysez votre sommeil avec cette liste d’applications pour surveiller vos ronflements et mieux dormir depuis Android.

Le ronflement est un bruit respiratoire fort et très gênant qui se produit lorsque l’air traverse les tissus détendus de la gorge. Cela se traduit par de la somnolence diurne, de la frustration et dans certains cas interrompt le sommeil de ceux qui nous accompagnent.

Si vous pensez que vous ronflez très fréquemment, vous devez connaître certaines applications spéciales pour détecter le ronflement et vous aider à résoudre le problème.

Ci-dessous, vous pouvez voir quelques applications pour détecter le ronflement et qui vous aideront à combattre ce mal et à améliorer un sommeil réparateur.

SnoringLab : Enregistrez vos ronflements

RoncoLab est une application utilisée par les médecins, en particulier lorsqu’ils étudient les troubles du sommeil tels que l’apnée du sommeil.

Sa prise en main est assez simple, vous n’aurez qu’à toucher le bouton de démarrage du mobile et dormir comme vous le faites toujours.

À la fin de la nuit, vous pourrez consulter votre historique de sommeil, quand vous avez fait du bruit, les décibels de vos ronflements et d’autres choses très pertinentes.

SnoringLab : Enregistrez vos ronflements

SnoreClock – Vous ronflez ?

SnoreClock est une autre bonne application pour détecter les ronflements, donc si votre partenaire ronfle, parle pendant son sommeil ou détecte toute autre anomalie pendant son sommeil, cette application est parfaite pour vous.

Comme d’autres applications sur le marché, tout ce que vous avez à faire est de toucher le bouton de démarrage et de placer votre téléphone à côté du lit avant d’aller dormir.

Le lendemain, vous pourrez voir comment s’est passé votre sommeil et si quelque chose a perturbé votre sommeil pendant la nuit, cela se reflétera dans le système avec des barres rouges.

À son tour, la plate-forme affichera l’heure exacte du son et les décibels de bruit générés.

SnoreClock – Vous ronflez ?

SnoreApp : ronflement et détection

SnoreApp est une application qui intègre un algorithme de détection de ronflement très efficace. Il est capable de notifier le son détecté en temps réel.

De plus, l’application offre des fonctionnalités intéressantes telles que le stockage de chacun des enregistrements, qui seront complètement sécurisés et protégés sur votre appareil mobile.

Comme si cela ne suffisait pas, vous pourrez voir à travers des graphiques comment était votre rêve, en soulignant les points les plus élevés. Il dispose également d’une fonction spéciale appelée « veille », ce qui rend la consommation d’énergie beaucoup plus faible.

SnoreApp : ronflement et détection

Anti ronflement : Détecte et arrête

Anti ronflement est une application très polyvalente et très utile pour détecter les ronflements depuis votre mobile.

Il a une section thérapeutique qui vous aidera à arrêter de ronfler en peu de temps. Avec elle, vous pourrez détecter et surveiller les ronflements et même utiliser les outils fournis par l’application pour arrêter cette mauvaise habitude pour toujours.

De plus, le système propose des astuces et conseils anti-ronflement, qui sont accompagnés d’exercices de relaxation, d’astuces pour prendre soin de son poids, d’utilisation de bandelettes nasales et plus encore.

Anti ronflement : Détecte et arrête

Arrêtez de ronfler : ne ronflez pas : faites

Parfois, le ronflement est associé à des problèmes nasaux ou à de mauvaises positions de sommeil, cependant, il est possible d’arrêter de ronfler en faisant de l’exercice quotidiennement et constamment.

Dans ce cas, l’application Stop Snoring sera votre meilleure alternative, car elle dispose d’un test innovant pour savoir s’il est nécessaire ou non d’appliquer certains exercices pour réduire le problème.

Pour l’utiliser, vous devrez démarrer l’application et la laisser surveiller votre sommeil pendant la nuit, et en fonction du résultat, l’application vous indiquera quel type d’exercice vous devez faire et la durée. Bien sûr, chacun des exercices sera guidé par des professionnels du domaine.

Arrêtez de ronfler : Snore Free : Do

traqueur de sommeil et de ronflement

Une autre option disponible si vous souhaitez détecter vos ronflements ou ceux de votre partenaire est le suivi du sommeil et des ronflements. Cette application a développé différents modules pour traiter le ronflement, et chacun des modules vous apprendra différentes techniques à améliorer au fil des jours.

La plate-forme enregistrera chacun des sons détectés à l’intérieur de la pièce pendant la nuit, en se concentrant sur les bruits de ronflement, et avant de dormir, elle jouera des listes de lecture avec de la musique relaxante pour un plus grand confort.

traqueur de sommeil et de ronflement

Traqueur et enregistreur de sommeil

Sleep Tracker and Recorder a été d’une grande aide pour des milliers d’utilisateurs souffrant d’apnée du sommeil. Il est chargé de surveiller votre sommeil tout au long de la nuit, en gardant un enregistrement précis dans son système.

Pour ce faire, vous devrez créer un profil et remplir un certain formulaire, appelé « habitudes de sommeil » et où vous devrez écrire si vous consommez de l’alcool, quel type de nourriture vous mangez, si vous pratiquez n’importe quel type d’exercice, si vous souffrez d’un état pathologique, d’émotions déprimantes et plus encore.

Comme si cela ne suffisait pas, l’application effectuera les cycles de rêve correspondants, sachant que les gens ont généralement entre 4 ou 5 cycles de rêve pendant la nuit. De plus, vous pouvez définir une alarme qui annonce quand aller dormir et quand se réveiller.

Traqueur et enregistreur de sommeil

L’anti ronflement aide le couple

Anti ronflement aide le couple est une autre bonne application capable de vous montrer la quantité de ronflement pendant la nuit, de détecter les cycles et d’annoncer quand vous commencez à ronfler et quand il se termine.

Désormais, en fonction du résultat des cycles de ronflement, vous pouvez configurer divers avertissements, qui vous aideront à arrêter de ronfler sans avoir à vous réveiller.

L'anti ronflement aide le couple

