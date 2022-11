Cet outil secret Facebook et Instagram vous permet de supprimer vos données privées du réseau social

Même si vous n’êtes pas un utilisateur de Facebook et d’Instagram, l’entreprise peut avoir votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail. Vous pouvez donc demander la suppression de vos données.

Facebook peut stocker vos données privées, telles que votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail, même si vous n’êtes pas un utilisateur du réseau social. Nous savons déjà que l’entreprise de Mark Zuckerberg ne se caractérise pas exactement par le traitement correct des informations personnelles qu’elle enregistre, nous vous recommandons donc de demander à Facebook de supprimer vos données à l’aide d’un outil secret si vous ne souhaitez pas qu’elles soient utilisées à des fins inconnues.

Comme Facebook lui-même l’explique, il est possible que certains de vos contacts aient partagé leur carnet d’adresses lors de leur inscription sur Facebook, Messenger ou Instagram. Ce faisant, l’entreprise conserve toutes les informations, même celles de ceux qui ne sont pas utilisateurs de ses plateformes sociales. Afin de se conformer à la loi, Facebook a intégré cette fonction avec laquelle nous pouvons leur demander de supprimer nos informations, que nous soyons utilisateurs ou non. Bien sûr, l’accès à l’outil n’est pas aisé.

Comment demander à Facebook de supprimer vos données privées

Facebook peut stocker des données telles que votre numéro de téléphone mobile, votre numéro de téléphone fixe ou votre adresse e-mail. Peu importe si vous n’êtes pas un utilisateur de votre réseau social, l’entreprise peut avoir ces informations en accédant au carnet de contacts des personnes qui ont vos données dans leurs agendas.

Comme le rapporte The Hacker News, depuis mai 2022, Facebook dispose d’un outil avec lequel nous pouvons vérifier s’il enregistre nos informations de contact. En cas de réponse positive, nous pouvons vous demander de le supprimer. Tout n’est pas aussi bon qu’il n’y paraît, car Facebook affirme qu’il doit conserver une copie de nos données sur sa liste de blocage pour éviter qu’elles ne soient à nouveau téléchargées à l’avenir via le carnet d’adresses d’autres personnes.

En bref, cette fonction secrète de Facebook nous aide à confirmer qu’il enregistre nos données sur ses serveurs et, de plus, qu’il ne les utilisera pas pour quoi que ce soit d’étrange, il restera sur cette liste de blocage. Comme nous l’avons dit au début, l’emplacement de cet outil est masqué, nous vous laissons donc ci-dessous le lien afin que vous puissiez accéder directement au Web.

Demande à Facebook de supprimer vos informations

Comme vous pouvez le voir sur la page elle-même, la société nous propose trois options : numéro de téléphone portable, numéro de téléphone fixe et adresse e-mail. Les demandes doivent être séparées, vous demandant à la fois de rechercher les informations et vous demandant de les supprimer. Sélectionnez la demande que vous souhaitez effectuer et appuyez sur « Suivant ».

Ensuite, vous devez entrer les informations exactes que vous souhaitez qu’il recherche, soit le numéro de téléphone ou l’e-mail. Pour vérifier que le téléphone et l’e-mail sont bien les vôtres, Facebook effectuera un processus de vérification. De plus, vous devrez choisir sur quelles plateformes vous devez rechercher, cela peut être sur Facebook, Messenger et Instagram simultanément.

D’après notre propre expérience, l’envoi du code de vérification peut prendre quelques minutes. Cependant, cela vaut la peine d’attendre si vous voulez vraiment que Facebook n’utilise pas vos informations de contact. Nous répétons que cette démarche peut être demandée que vous soyez ou non utilisateur de Facebook et Instagram.

Si vous n’êtes pas d’accord avec le traitement des données par l’entreprise ou si vous êtes simplement ennuyé par son réseau social, nous vous rappelons que vous pouvez supprimer Facebook en quelques étapes simples. Supprimez l’application sur votre mobile et toutes vos données personnelles pour quitter définitivement la plateforme.