YouTube a changé sur votre Android : 5 détails que vous avez peut-être oubliés

Le zoom, le mode ambiant ou les changements dans l’interface YouTube arrivent. Nous vous disons ce qu’ils ont été.

Les applications sont souvent mises à jour au fil du temps, offrant des améliorations de navigation, des corrections de bugs, de nouvelles fonctionnalités ou une amélioration visuelle. L’un des cas est celui de YouTube. L’application vidéo a changé ces derniers jours et nous ne l’avons peut-être pas remarqué.

Entre autres changements, nous avons pu voir comment l’interface s’est améliorée, y compris certaines améliorations pour la visualisation et la modification de la conception de son interface. Nous allons examiner certains changements que nous avons peut-être manqués.

YouTube change le thème sombre du gris au noir

Le premier des changements, nous n’apprécierons pas seulement les utilisateurs, mais surtout notre batterie. Il s’agit du thème noir. En entrant dans l’application mobile YouTube à thème sombre, nous pouvons voir que le thème sombre est maintenant complètement noir. Avec ce thème sombre, on retrouve un contraste avec du gris foncé pour les différentes sections, comme le menu déroulant pour créer une vidéo, qui s’affiche désormais en gris.

En principe c’est un tout petit changement, mais ce changement peut dépanner sur les écrans de type Oled ou Amoled, puisque la couleur noire du thème est traduite sur les écrans en pixels éteints, ce qui indique que ces pixels ne consommeront pas de batterie sur notre smartphone.

Le bouton d’abonnement prédomine lors de la saisie d’une chaîne ou d’une vidéo

Avec la nouvelle mise à jour, non seulement le thème sombre a changé. Il en va de même pour l’ordre de certains des boutons de l’interface. Afin d’avoir une plus grande visibilité sur le bouton d’abonnement, YouTube a modifié l’ordre du bouton d’abonnement, qui prédomine davantage en taille et en positionnement.

Dès l’entrée dans la chaîne, nous pouvons voir que le bouton d’abonnement occupera pratiquement tout l’écran. Si nous entrons dans une vidéo, nous pouvons voir le bouton d’abonnement au premier plan juste en dessous de la vidéo. En appuyant simplement sur le bouton d’abonnement, il se transforme en cloche de notification afin que nous l’ayons à portée de main et que nous puissions modifier les notifications ou l’abonnement à tout moment.

L’interface devient arrondie

Le prochain changement dont nous allons parler est celui qui s’est produit en général dans l’interface. YouTube a reçu un vernis dans son interface, maintenant les éléments arrondis prédominent.

Les deux boutons, tels que la zone de commentaire ou même les vidéos qui se trouvent dans une chaîne, sont désormais plus ronds. Avec cela, l’interface s’améliore visuellement et est plus uniforme à notre avis, à l’exception du bouton qui ouvre le menu de gauche, qui n’a pas le même design que celui des nouvelles, mais a des coins arrondis. Nous comprenons que Google a l’intention de différencier certains éléments des autres dans l’interface.

YouTube inclut le mode ambiant dans son application

Un autre changement intéressant, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, est le nouveau mode ambiant. Le mode ambiant permet de créer une bande autour de la vidéo avec les couleurs fanées qui prédominent dans la vidéo à tout moment. Le mode ambiant donne une sensation de profondeur et induit la sensation que l’on pourrait avoir lorsque l’on regarde la télévision dans le salon à la maison.

Pour activer le mode ambiant, nous le faisons via les options lors de la visualisation d’une vidéo. Parmi toutes les options habituelles, on retrouvera la nouvelle option pour activer le mode ambiant. Cela dépendra de nous si nous voulons que cette fonction soit activée ou désactivée.

YouTube nous permet de zoomer sur la vidéo que nous regardons

La dernière nouveauté dont nous allons parler est la fonction de zoom. Afin de ne rater aucun contenu, on peut désormais zoomer sur une vidéo pour voir le moindre détail.

La fonctionnalité de zoom n’est disponible que lorsque la vidéo est complètement ouverte. En plus de pouvoir adapter la vidéo en plein écran comme nous en avions l’habitude jusqu’à présent, nous remarquerons une petite vibration suivie du pourcentage d’agrandissement sur la vidéo pendant que nous zoomons. Une autre vibration nous fera savoir que nous avons fini de zoomer sur l’écran.