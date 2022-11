C’est aussi simple que cela vous pouvez avoir le calendrier complet de la Coupe du Monde au Qatar sur votre mobile

Nous vous expliquons comment vous pouvez avoir tous les matchs de la Coupe du monde au Qatar sur votre smartphone grâce à l’application Google Calendar.

Demain commence ce qui est, sans aucun doute, la Coupe du monde la plus atypique de l’histoire de par les dates auxquelles elle se déroule et aussi la plus controversée car elle est la première à obliger ses participants à installer deux applications mobiles pour les garder sous contrôle : Ehteraz, qui est la version qatarie de l’application radar COVID et Hayya, un outil nécessaire pour accéder aux stades et prendre le métro gratuit du Qatar.

Comme il est fort probable que vous ne pourrez pas vous rendre dans le pays du Moyen-Orient pour suivre les matchs de cette Coupe du monde en direct, mais vous voulez savoir quand se déroulent les matchs les plus intéressants, aujourd’hui nous allons vous révéler une astuce simple avec laquelle vous pourrez avoir le calendrier complet de la Coupe du Monde au Qatar sur votre mobile Android.

Emportez le calendrier de la Coupe du monde du Qatar dans votre poche grâce à Google Calendar

Précédemment on vous racontait déjà les meilleures astuces du Google Calendar et aujourd’hui on vient en découvrir un nouveau grâce auquel vous pourrez avoir le calendrier complet de la Coupe du Monde au Qatar sur votre smartphone.

Ainsi, la première chose que vous devez faire est de vérifier que Google Calendar est installé sur votre terminal, ce qui est très probable, puisque cette application est préinstallée sur la grande majorité des mobiles Android du marché.

Comme vous le savez, l’une des principales fonctionnalités de Google Agenda est qu’il vous permet d’ajouter des calendriers tiers, et grâce au fait que le journaliste sportif Sebastián Quadrelli a partagé sur son compte Twitter le calendrier complet des 64 matchs de la Coupe du monde au Qatar, vous pouvez maintenant l’ajouter à votre calendrier Google d’une manière très simple.

Pour ajouter un calendrier à votre compte Google Calendar, vous devrez le faire à partir de la version Web. La première étape consiste donc à l’ouvrir sur votre ordinateur et à télécharger le calendrier de la Coupe du monde du Qatar à partir de ce lien.

Une fois que vous avez téléchargé le fichier appelé « basics.ics » sur votre PC, la prochaine chose à faire est d’appuyer sur le bouton avec le signe « + » qui se trouve à droite de la section Autres calendriers et de cliquer sur l’option Importer .

Ensuite, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bouton Sélectionner un fichier de l’ordinateur, choisissez le fichier que vous venez de télécharger et cliquez, à nouveau, sur l’option Importer.

Enfin, une fenêtre pop-up apparaîtra indiquant que 64 événements ont été importés et pour la fermer cliquez simplement sur le bouton OK.

Maintenant, si vous cliquez sur le bouton Retour pour revenir à l’écran principal de Google Calendar, vous verrez que tous les matchs de la Coupe du monde au Qatar y apparaissent déjà.

De même, si vous ouvrez l’application Google Calendar sur votre mobile Android, vous verrez que ces matchs y ont également été ajoutés et si vous cliquez sur l’un d’eux, vous pourrez créer un rappel pour vous avertir, aussi longtemps à l’avance que possible. vous préférez, du début de ladite fête.