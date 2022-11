Les 8 meilleures applications pour envoyer des messages cryptés

Protégez vos informations et discutez en toute sécurité avec cette liste d’applications pour envoyer des messages cryptés depuis Android.

Si vous souhaitez masquer des informations ou souhaitez simplement protéger vos messages d’éventuels intrus, nous vous indiquons qu’il est possible d’encoder les informations afin que si quelqu’un accède à votre mobile sans préavis, il lui sera impossible de lire les messages.

Alors si l’essentiel pour vous est la confidentialité, alors ces applications pour envoyer des messages cryptés peuvent vous intéresser. Fonce!

Ce sont les applications les plus sûres pour envoyer des messages cryptés

Ensuite, vous pourrez voir quelques applications pour envoyer des messages cryptés et ainsi pouvoir recevoir et envoyer des informations importantes en toute sécurité.

Troisma

Threema est l’une des applications de messagerie instantanée les plus sécurisées de ces derniers temps, et c’est parce que toutes les données de ses utilisateurs sont protégées contre les pirates, les entreprises et les gouvernements.

Autrement dit, les messages, les appels, les appels vidéo, les images et, bien sûr, les messages texte sont cryptés de bout en bout.

Étant une application assez populaire et sécurisée, elle possède une interface épurée et minimaliste, vous permettant d’utiliser simultanément l’application mobile et l’application de bureau.

Google Play | Troisma

Signal – Messagerie privée

Signal est une autre application de messagerie instantanée populaire avec laquelle vous pourrez communiquer en toute sécurité grâce à son cryptage de bout en bout.

Mais ce n’est pas tout ce que vous propose Signal, puisque vous pourrez également passer des appels vidéo haute définition sans avoir à avoir Internet haut débit, puisque son système est très bien optimisé.

Google Play | Signal – Messagerie privée

Fil

Si vous souhaitez communiquer en toute sécurité et envoyer des messages cryptés, pensez à l’application Wire. Il s’agit d’une application très complète et polyvalente avec laquelle vous pouvez non seulement communiquer par messages, mais également passer des appels vidéo de groupe avec jusqu’à 10 membres en haute qualité visuelle.

De plus, vous pourrez envoyer des images, des audios, des vidéos ou tout type de fichier sans problème. Comme si cela ne suffisait pas, la plateforme vous donne la possibilité de partager des liens vers des applications tierces telles que YouTube, Spotify, Vimeo ou SoundCloud et de pouvoir lire le contenu sans avoir à quitter l’application.

Google Play | Câble • Messagerie sécurisée

Télégramme

Telegram est l’une des alternatives les plus sûres au populaire WhatsApp. Et ce n’est pas pour moins, depuis ses débuts ses messages sont cryptés de bout en bout et chaque année il améliore son interface visuelle, en ajoutant de nouvelles fonctions, en optimisant sa vitesse et bien plus encore.

Actuellement, Telegram est utilisé pour créer des groupes/canaux et la possibilité d’héberger des utilisateurs est assez large. Il dispose également d’une version de bureau très utile pour ceux qui travaillent au bureau et vous pouvez même avoir votre propre cloud pour stocker des informations, télécharger des livres, de la musique, des films…

Google Play | Télégramme

Wickr Me – Messager privé

Wickr Me n’est pas une application très populaire, cependant, c’est une bonne alternative pour ceux qui veulent envoyer des messages cryptés. Avec cette plateforme, vous pouvez créer un compte sans avoir besoin d’un e-mail ou d’un numéro de téléphone.

De plus, il dispose d’un cryptage totalement sécurisé, ce cryptage couvre tous les types de communication que vous avez au sein de l’application, qu’il s’agisse de messages texte, d’appels, d’appels vidéo, de fichiers, de liens, de localisations et plus encore.

Google Play | Wickr Me – Messager privé

WhatsApp Messenger

WhatsApp Messenger est l’application de messagerie instantanée n°1 en ce moment, et cela est principalement dû aux nombreux changements et mises à jour de ces dernières années.

Parmi tant d’améliorations et d’optimisations, on ne peut exclure son cryptage de bout en bout et son incroyable guide de sécurité, notamment pour ceux qui souhaitent protéger au maximum leur compte.

Google Play | WhatsApp Messenger

messager viber

Viber Messenger est une application très polyvalente qui active les messages avec un cryptage de bout en bout par défaut, vous permettant de communiquer en toute sécurité et en toute confiance.

Avec cette application, les appels de groupe seront 100% sécurisés, vous pourrez donc passer des appels ou des appels vidéo avec jusqu’à 50 personnes simultanément et avec une qualité exceptionnelle. Vous pouvez également configurer le système pour que les messages s’autodétruisent, soit en 1, soit en 10 secondes.

Google Play | messager viber

Messager Skred

Skred Messenger est une autre des applications les plus sécurisées du moment, elle vous permet de communiquer de manière anonyme par le biais de messages.

Pour ce faire, il sera nécessaire de créer un compte, qui ne demandera pas d’informations personnelles telles que l’e-mail ou le numéro de téléphone grâce au fait que ses serveurs ne stockent aucun type d’informations.

Son interface est extrêmement intuitive, légère et minimaliste, rendant l’expérience utilisateur assez agréable.

Google Play | Messager Skred