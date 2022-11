Vous souhaitez partir en vacances en caravane ou en van ? Consultez ensuite ces applications utiles pour profiter de votre voyage de la meilleure façon possible.

Une bonne façon de voyager, que ce soit en couple ou en famille, est d’utiliser une caravane ou un camping-car, et si vous avez pris la décision de voyager dans l’un de ces beaux moyens de transport, ne manquez pas cet article.

Pour cela, il existe des applications mobiles qui peuvent vous aider à choisir le meilleur endroit pour dormir ou faire le plein d’essence à des prix vraiment abordables, afin que vous puissiez passer un voyage agréable et inoubliable.

8 applications pour caravanes ou camping-cars

Ci-dessous, vous pouvez voir les meilleures applications pour caravanes et camping-cars qui vous aideront à voyager avec une plus grande tranquillité d’esprit, quelle que soit la distance que vous allez parcourir, totalement gratuites.

Google Maps

L’une des meilleures applications pour les voyageurs est Google Maps. C’est un service utile disponible pour vous guider partout sur la planète.

La version mobile regorge de fonctions très utiles, vous pouvez obtenir des magasins, des pharmacies, des restaurants, des hôtels accompagnés des notes et des commentaires faits par la communauté.

Lorsque vous marquez le point de destination sur la carte, l’application vous guidera à travers une commande vocale où tourner et l’heure d’arrivée estimée.

De plus, vous pourrez visualiser en temps réel les informations sur le trafic de la ville que vous visitez sous une interface minimaliste, intuitive et optimisée.

Google Play | Google Maps

MocMoc

MocMoc est un réseau social destiné aux personnes avec un esprit aventureux, et si vous avez une caravane ou un camping-car, alors l’application MocMoc est parfaite pour vous.

Il présente une interface similaire à Instagram, par conséquent, la navigation sera très intuitive. De plus, vous pouvez faire partie de différentes communautés, prendre des photos des lieux que vous visitez et les partager sur votre profil.

Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez ajouter votre emplacement via Google Maps et ajouter des informations pertinentes sur l’endroit à visiter pour les autres.

Google Play | MocMoc

Parking Parkopedia

Si vous voyagez dans votre caravane ou votre camping-car, il est nécessaire de connaître les endroits exacts où vous garer, et l’une des applications qui peut vous aider dans cette tâche est Parkopedia Parking.

Il s’agit d’une plate-forme avec une vaste base de données avec plus de 70 millions de parkings dans 89 pays différents. De plus, l’utilisation de cette application ne sera pas compliquée du tout, puisque vous disposerez d’un GPS où vous pourrez configurer votre position actuelle et il vous montrera en temps réel les espaces disponibles les plus proches de votre région.

Et pas seulement cela, vous pourrez également voir le prix du stationnement et vous pourrez même ajouter la place à la plateforme pour que d’autres puissent en profiter.

Google Play | Parking Parkopedia

van parfait

Si vous souhaitez voyager en toute sécurité à travers le monde, consultez l’une des meilleures applications pour caravanes et camping-cars.

Il s’agit de Perfect Vans, une application mobile qui vous donne accès à la carte de n’importe quel lieu, et où vous pouvez voir des itinéraires spéciaux marqués par la communauté, des lieux touristiques et peu reconnus, des zones spéciales pour ce type de transport et bien plus encore.

Son interface visuelle est minimaliste et assez plate, et lorsque vous serez à proximité d’un lieu touristique ou d’intérêt public, vous pourrez voir les informations pertinentes avant de prendre une décision.

Google Play | van parfait

CaraMaps – Aires de camping-car

L’une des applications préférées des utilisateurs de caravanes et de camping-cars est CaraMaps – Aires de camping-car. Cette application propose à ses utilisateurs plus de 90 000 lieux différents destinés aux personnes qui aiment faire du camping.

Cette plateforme peut être utilisée même sans connexion Internet, et elle fonctionne pour beaucoup de choses. Vous pourrez obtenir des places de stationnement, des hôtels, des mécaniciens spécialisés, des places avec de l’eau et vous pourrez également découvrir des lieux de loisirs tels que des terrains de golf, des randonnées, des monuments touristiques et plus encore.

Google Play | CaraMaps – Aires de camping-car

Essence et Diesel France

Si vous êtes en voyage ou à l’aventure en famille ou entre amis et que vous ne parvenez pas à trouver une station-service pour recharger votre caravane, ne vous inquiétez pas. Essence et Diesel France est une application prête à vous aider à résoudre ce problème.

Cet outil de poche a une grande variété de stations-service stockées dans sa base de données et vous montrera les plus proches de votre ville dans un rayon de 10 km.

Ce qui rend cette application si populaire, c’est qu’elle affichera le prix réel des services sélectionnés, que ce soit l’essence 95, l’essence 95 N° de protection, l’essence 98, le diesel, le diesel amélioré, le diesel B, le diesel C, le biodiesel, le bioéthanol, le GPL et GNC.

Google Play | Essence et Diesel France

Camping-cars : sur la route

Une autre des meilleures applications disponibles pour les caravanes et les camping-cars est Motorhomes : En Route. Il dispose de places de parking spéciales pour ce type de transport. Mieux encore, son service est présent dans toute l’France et 17 autres pays européens.

Comme si cela ne suffisait pas, l’application intègre une carte qui met en évidence les endroits les plus proches de ta ville avec un point rouge et tu peux même voir de vraies photos et commentaires faits par les utilisateurs.

campernight

Campernight est une application développée pour les voyageurs qui veulent se reposer et dormir paisiblement. Grâce à ce service mobile, vous pourrez visualiser une carte qui indiquera les endroits les plus proches de votre zone de couchage et garer votre caravane ou votre camping-car en toute sécurité.

Vous aurez également accès aux commentaires des utilisateurs ayant séjourné dans le lieu et aux notes du site.

Google Play | campernight