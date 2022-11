Cette astuce vous permet de changer la couleur des notifications sur votre mobile Samsung :

One UI 5 apporte de nombreuses options de personnalisation. Ici, nous allons voir l’un d’eux.

La couche de personnalisation Samsung One UI 5 a apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités intéressantes, ainsi qu’une nouvelle façon de visualiser Android sur les appareils Samsung. La firme coréenne l’a présenté en le vendant comme une version visant à donner à l’utilisateur plus de contrôle sur l’apparence de l’interface.

Cela implique que bon nombre de ses éléments peuvent être personnalisés, mais il y a peut-être quelque chose que vous avez peut-être oublié et qui peut vous intéresser si vous avez un téléphone Samsung avec One UI 5 : vous pouvez changer la couleur des notifications.

Changer la couleur de vos notifications Samsung

Vous savez déjà que lorsque votre écran Samsung est éteint, des notifications vous parviennent dans des fenêtres contextuelles qui apparaissent en haut du panneau. Ces fenêtres contextuelles sont dirigées par la couleur de l’icône de l’application qui envoie la notification.

Cependant, cette couleur peut être personnalisée à l’aide de mots-clés. C’est-à-dire qu’une interface utilisateur peut être conçue pour trouver les mots-clés dans le texte de la notification et qu’elle changera donc en fonction de ce que nous avons spécifié.

Pour l’activer, allez dans Paramètres > Notifications > Style de notification popup :

Nous laissons Résumé sélectionné et cliquons sur Couleur par mot-clé. Ensuite, nous pouvons établir le mot-clé que nous jugeons approprié et l’ajouter avec le bouton croix. Lorsque vous l’aurez fait, cliquez sur le cercle coloré qui apparaît à côté et vous pourrez changer la couleur de la notification :

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminé et vous avez terminé.

Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas voir les notifications sur votre téléphone, assurez-vous que la fonction Ne pas déranger est désactivée. Vous pouvez également activer les notifications pendant ce mode en accédant à Paramètres > Notifications > Ne pas déranger > Masquer les notifications et désactiver Ne pas afficher les notifications contextuelles.

Comme vous pouvez le voir, c’est un processus très simple qui n’a plus de mystère une fois que vous savez où aller. C’est encore une autre façon de donner une touche de couleur à votre téléphone.