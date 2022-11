5 astuces Google Maps pour des achats de Noël moins stressants

Google veut que vous ayez les meilleures fêtes de Noël possibles et c’est pourquoi il vous donne ces astuces utiles pour Google Maps.

Noël approche, l’une des plus belles périodes de l’année et aussi l’une des plus stressantes en raison de toutes les tâches à accomplir. Il est temps de préparer beaucoup de nourriture pour les réunions de famille, d’aller magasiner des cadeaux et, finalement, de tout préparer avant l’arrivée des dates clés. Google veut vous aider à rendre Noël moins stressant et pour cela, il vous recommande 5 astuces que vous pouvez utiliser dans Google Maps.

Le service de cartographie de l’entreprise dispose d’outils très utiles pour ces dates. Par exemple, il peut vous montrer quelles sont les heures les moins fréquentées du magasin que vous devez visiter, de cette façon vous éviterez les longues files d’attente et gagnerez du temps. Comme nous le voyons sur le blog de Google, il existe plusieurs autres astuces pour faire de Google Maps votre meilleur assistant ce Noël.

Partagez votre position en temps réel

Noël est le moment de rentrer chez soi, de retrouver sa famille et ses amis. Pour cette raison, vous pouvez utiliser Google Maps pour vous guider vers votre destination. Google sait qu’il est possible que vous partiez de chez vous au bon moment, il vous conseille donc de partager votre position en temps réel avec Google Maps afin que vos proches sachent que vous êtes en route et jusqu’où aller.

L’application Maps a une fonction spécifique qui vous permet de partager votre position avec votre famille et vos amis, de manière permanente et aussi longtemps que vous le souhaitez. Voici les étapes que vous devez suivre pour le faire :

Ouvrez Google Maps et appuyez sur votre photo de profil, située dans le coin supérieur droit. Dans les options, sélectionnez » l’emplacement ». Cliquez sur le bouton bleu » l’emplacement ». Vous pouvez également voir quelles informations vous partagerez lorsque vous activerez cette fonction. Sélectionnez où vous souhaitez partager le lien et le contact avec qui vous le ferez. Sélectionnez « Pendant 1 heure » ​​ou « Jusqu’à ce que désactivé » en fonction de la durée pendant laquelle vous souhaitez partager votre position. Appuyez sur le bouton « » dans la zone inférieure et c’est tout, Google Maps enverra le lien aux contacts choisis afin qu’ils puissent voir votre position en permanence en temps réel.

Trouvez le cadeau parfait en cours de route

Une partie du stress de la période de Noël vient des achats à faire, surtout en ce qui concerne les cadeaux. Si vous êtes sur le chemin du retour et que vous avez encore des cadeaux en attente, Google vous conseille de trouver un centre commercial le long de votre parcours où vous pourrez faire une halte sans faire de détour majeur. Fondamentalement, ce que vous devez faire est d’ajouter un arrêt sur votre itinéraire Google Maps en suivant ces étapes :

Une fois que vous avez préparé l’itinéraire avec un point de départ et une autre destination, appuyez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu des options, appuyez sur « Ajouter un arrêt ». Dans le nouveau champ de texte, saisissez l’emplacement où vous souhaitez vous arrêter. Déplacez l’arrêt entre les points de départ et d’arrivée pour en faire un arrêt intermédiaire.

Cette astuce peut également être utile lorsque vous avez oublié d’acheter de la nourriture et que vous êtes déjà en route, ou lorsque vous souhaitez vous arrêter boire un verre au restaurant. Le long de l’itinéraire, vous pouvez faire plusieurs arrêts, il vous suffit de suivre le processus expliqué ci-dessus pour les ajouter à la navigation.

Gagnez du temps avec la fonction « Annuaire »

Les centres commerciaux sont généralement incontournables à ces dates, car nous trouvons une grande variété de magasins au même endroit et cela nous facilite les achats de Noël. Si vous ne savez pas s’il y a un établissement spécifique dans le centre commercial que vous prévoyez de visiter, vous pouvez rapidement résoudre ces doutes avec l’onglet « Répertoire » de Google Maps.

Si vous utilisez l’application depuis votre mobile, il vous suffit de toucher le nom du centre commercial et de faire défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez l’onglet « Annuaire ». En appuyant dessus, vous trouverez une liste avec tous les établissements disponibles à cet endroit. Vous pourrez connaître certaines informations à leur sujet, par exemple, s’ils sont ouverts à ce moment-là.

Les meilleures astuces pour Google Maps

Évitez les files d’attente en achetant à des heures moins fréquentées

Si les achats de Noël sont si ennuyeux, c’est en partie à cause du grand nombre de personnes qui emballent les magasins à ces dates. Soyez prudent, car Google Maps a une fonction très intéressante qui vous aide à éviter les endroits les plus fréquentés, ainsi vous éviterez les files d’attente et vous ne perdrez pas autant de temps à attendre.

Simplement, ce que vous devez faire est d’utiliser Google Maps pour savoir combien de personnes se trouvent dans un lieu. Recherchez le nom du magasin, du supermarché ou même du restaurant que vous souhaitez visiter et appuyez sur son étiquette pour afficher la page avec les informations commerciales. Faites défiler vers le bas et vous trouverez un graphique qui montre l’afflux, à la fois au moment précis et les autres jours de la semaine.

Analysez le graphique pour découvrir quelles sont les heures les moins fréquentées, c’est-à-dire exactement quand vous devriez visiter les magasins pour éviter les files d’attente. D’autre part, Google Maps indique également sur la carte si une zone de votre ville est très fréquentée en temps réel, vous savez donc que vous allez rencontrer beaucoup de monde à votre arrivée.

économiser de l’argent sur le gaz

Noël, c’est le moment d’utiliser la voiture pour -presque- tout : rendre visite à des amis, faire du shopping, aller voir les défilés… Google Maps vous aide à rendre les trajets en voiture plus respectueux de l’environnement et aussi à faire des économies d’essence grâce à un fonctionnalité récemment publiée intitulée « Routes écologiques ».

Lors de la préparation d’un parcours, Maps vous indique s’il est le plus économe en carburant. Il le fait en étiquetant « Save Gas » à côté d’une feuille d’arbre, qui apparaît juste en dessous du temps estimé pour le voyage. De plus, comme l’explique Google, dans l’application Maps, vous pouvez également vérifier le prix du carburant dans les stations à proximité pour choisir l’alternative la moins chère.