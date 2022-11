Nous vivons avec notre mobile accroché à la prise et cette étude le prouve

Une étude commandée par OnePlus révèle que nous passons beaucoup de temps avec le téléphone branché sur une prise de courant.

Nous avons déjà traité la question de la façon dont nous chargeons nos téléphones chez Netcost-security.fr. Nous avons expliqué pourquoi il n’est pas conseillé de recharger votre téléphone pendant que vous dormez, ainsi que des conseils sur la façon de recharger correctement votre téléphone, parmi de nombreux autres articles que nous avons écrits sur le sujet.

Maintenant, une étude commandée par OnePlus révèle que malgré des batteries plus grandes et une durée de vie plus longue, les utilisateurs rechargent leurs téléphones plusieurs fois par jour. Nous commentons ci-dessous les principaux résultats de l’étude.

Les utilisateurs dépendent du chargeur

L’étude a recueilli les réponses de 1 000 utilisateurs américains qui ont acheté des smartphones d’un prix supérieur à 600 dollars au cours de l’année écoulée. Dans les données les plus précises, 43 % des personnes interrogées admettent être frustrées par le coût de la recharge complète d’un téléphone.

La chose ne s’arrête pas là. 69% des participants affirment recharger leur téléphone au moins deux fois par jour, 64% le font pendant la nuit et 33% ont peur de laisser leur téléphone en charge pendant autant d’heures au cas où la batterie serait endommagée.

Concernant les lieux où nous rechargeons nos bornes, 93% des sondés le font à domicile. 45% le font dans leur voiture ou dans les transports en commun, tandis que 32% le font sur leur lieu de travail et 14% dans leur centre d’études. 15% le branchent sur le courant lors de leurs activités et 8% rechargent leur téléphone dans l’avion.

64% des participants ont répondu qu’ils laissent leur téléphone branché pendant au moins 40 minutes, tandis que 63% ont peur de manquer de batterie lorsqu’ils sont loin de chez eux. 97% des personnes interrogées ont répondu qu’elles seraient intéressées par un téléphone qui se recharge complètement en moins de 20 minutes.

Les utilisateurs veulent un chargeur dans la boîte

Un fait intéressant que révèle cette étude est que 75% des utilisateurs veulent des chargeurs dans les boîtiers. Pour eux, il est important qu’il soit livré avec le téléphone et, en fait, certaines autorités internationales ont déjà infligé des amendes aux fabricants pour ne pas les avoir inclus avec leurs terminaux.

Cette politique des fabricants a conduit à la vente de 193 millions de chargeurs rien qu’aux États-Unis au cours de l’année écoulée. Cela a fait de la catégorie des « appareils de recharge mobiles » la deuxième catégorie d’électronique grand public dans le pays, avec une industrie qui facture actuellement quelque 3,2 milliards de dollars par an.

Ces informations nous amènent à une déclaration faite par Robin Liu, PDG de OnePlus North America :

De nombreux fabricants d’appareils ont retiré les unités de charge de leurs boîtiers de smartphone et ont créé une nouvelle source de revenus, tout cela grâce à la vente de leurs propres chargeurs. Au lieu d’investir dans la R&D pour améliorer l’efficacité de la charge et la durée de vie de la batterie, les principaux fabricants ont maintenu le statu quo tout en harcelant les consommateurs en ajoutant des coûts supplémentaires.

Ces surcoûts font référence aux 20 à 35 euros qu’il faut ajouter au prix d’un téléphone pour acheter un chargeur officiel.