Les meilleures applications pour apprendre à jouer du saxophone

Vous souhaitez apprendre à jouer du saxophone ? Avec ces applications, vous pourrez vous familiariser avec l’instrument jusqu’à ce que vous le maîtrisiez complètement.

Aujourd’hui, il existe une grande variété d’instruments à vent, et l’un des plus populaires est le saxophone. Cependant, pour le jouer de manière précise et mélodique, il est nécessaire de connaître sa technique.

Heureusement, il existe des applications pour apprendre à jouer du saxophone depuis votre appareil mobile. Ils vous aideront à vous familiariser avec l’instrument et à coordonner correctement les mouvements de la bouche et de la main.

Si vous aimez la musique, lire des partitions et composer, vous êtes sûrement intéressé à apprendre autre chose. Ci-dessous, vous pouvez voir une liste d’applications parfaites pour apprendre à jouer du saxophone en peu de temps.

Learn to play easy Saxophone est une bonne application qui vous apprendra les principes de base de cet instrument de manière didactique.

Avec cette plateforme, vous apprendrez le nom de chacune des parties du saxophone, les techniques essentielles pour faire sortir le son du saxophone alto, la bonne façon de souffler le bec de l’instrument et bien plus encore.

Son interface est minimaliste et intuitive, ce qui rend l’apprentissage beaucoup plus facile et vous pourrez même voir des images illustratives qui décrivent les parties de l’instrument et comment le tenir correctement.

Google Play | Apprendre à jouer du saxophone facilement

Notes de saxophone 3D – Comment jouer

3D Saxophone Notes est parfait pour les passionnés de musique, mais qui souhaitent perfectionner leur technique.

Cette application utilise la technologie de modélisation 3D pour montrer en détail la position exacte des doigts lors du marquage d’une note de musique. Vous pouvez voir et entendre ladite note à travers l’écran illustré sur la partition et sur les touches d’un piano.

De plus, l’application offre la possibilité de choisir différents types de saxophone, qu’il s’agisse de saxophone soprano, alto, saxophone ténor ou saxophone baryton et différentes catégories telles que des chansons à interpréter, regarder des vidéos et plus encore.

Google Play | Notes de saxophone 3D – Comment jouer

iRealPro

L’une des applications les plus polyvalentes que chaque musicien devrait avoir est iReal Pro. Avec cette application, vous serez en mesure de maîtriser et de perfectionner vos compétences musicales, peu importe vos connaissances.

De plus, il a une section spéciale appelée « Livre », où vous pouvez créer vos propres partitions, les éditer, les imprimer, les partager et bien plus encore.

Il a également une section appelée « Band », où vous pouvez configurer des instruments tels que la basse, la batterie, la guitare électrique ou le clavier.

Google Play | iRealPro

Tableau des doigtés du saxophone

Le saxophone est connu dans le monde entier pour sa complexité lors de son jeu, cependant, avec l’application Saxophone Fingering Chart, vous pouvez mettre vos connaissances en pratique.

Dans l’application, vous aurez des références illustratives et plus de 500 combinaisons pour soprano, alto, ténor, baryton et basse, devenant une alternative pour ceux qui veulent apprendre à jouer de cet instrument.

Google Play | Tableau des doigtés du saxophone

Tonestro : Instruments à vent

L’une des académies numériques les plus connues est tonestro, et sa popularité réside dans la facilité avec laquelle il est possible d’apprendre un instrument, qu’il s’agisse de vent, de cuivres, de cordes ou de percussions à partir de la plateforme.

De plus, vous pourrez apprendre à partir de zéro à jouer du saxophone ou d’un autre instrument à vent grâce à ses différents modules d’apprentissage, qui ont différents degrés de difficulté.

Son interface est intuitive et il dispose de diverses fonctions telles que la possibilité de choisir les partitions des chansons les plus populaires et de les rassembler dans une section de favoris.

Et si vous avez du mal à apprendre avec la théorie, vous pouvez facilement visionner les cours grâce à des vidéos réalisées par un professionnel. Comme si cela ne suffisait pas, vous pourrez accorder votre instrument et voir les progrès que vous avez eu au fil du temps grâce aux statistiques.

Google Play | Tonestro : Instruments à vent

Apprendre le SAXOPHONE

Learn SAXOPHONE est une application avec les bons outils pour apprendre à partir de 0 à jouer du saxophone. Une fois l’application lancée, vous devez configurer le niveau de technique que vous souhaitez apprendre.

Et si vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas, car la plateforme vous guidera et vous enseignera des techniques les plus élémentaires aux plus avancées. Il vous permet de savoir si vous jouez la note exacte grâce au microphone du mobile et vous pourrez même accorder l’instrument en quelques secondes.

Son large catalogue de chansons vous donne la possibilité de pratiquer des centaines de mélodies, et une fois que vous êtes sûr de vos compétences, vous pouvez défier d’autres musiciens.

Google Play | Apprendre le SAXOPHONE

Saxophone tout-en-un

Une autre des meilleures applications pour apprendre à jouer du saxophone est Saxophone All-in-one. Cette application présente une apparence minimaliste et très simple par rapport aux autres sur le marché.

Avec cette plateforme, vous pouvez choisir entre différents types de saxophone, vous pouvez également apprendre chacune des notes de musique de manière simple et facile. Et l’une des fonctions les plus utilisées sont les gammes : blues, saxophone, jazz…

Google Play | Saxophone tout-en-un

Tableaux de doigté et d’accordage

Si vous avez besoin d’entraîner votre oreille et que vous aimez aussi le saxophone, vous devriez profiter de tout ce que Fingering & Tuning Charts a à offrir.

L’application présente une interface entièrement interactive et est capable de montrer chacune des parties de saxophone en détail, elle montrera également sur quelles touches vous devez appuyer si vous voulez entendre une tonalité particulière et vous pouvez même choisir entre 10 types différents d’instruments à vent .

Google Play | Tableaux de doigté et d’accordage

Anytune – Changeur de vitesse de musique

Anytune – Music Speed ​​​​Changer est une application qui se concentre sur les musiciens de tous types d’instruments, car le but de cette application est que vous puissiez apprendre vos chansons préférées simplement en écoutant le ton de leur mélodie.

L’application est capable de réduire la vitesse de lecture de n’importe quelle chanson, de cette façon vous pourrez détecter la tonalité de la chanson ou de la mélodie.

Google Play | Anytune – Changeur de vitesse de musique