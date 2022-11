Google dévoile une fonctionnalité Android 14 conçue pour améliorer la navigation avec votre mobile

Le geste de retour prédictif sera disponible par défaut dans Android 14.

Google a commencé à travailler sur une nouvelle fonctionnalité appelée geste de retour prédictif sur les appareils Android avec l’arrivée d’Android 13. La fonctionnalité permet à l’utilisateur de pouvoir voir un aperçu du geste du dos avant qu’il ne soit terminé. Par conséquent, nous pouvons décider si nous voulons rester dans la vue actuelle ou terminer l’action du geste arrière et revenir à l’écran principal.

Avec l’arrivée future d’Android 14, Google a révélé que ce geste pourrait être disponible dans toutes les applications, afin de voir l’aperçu de la fenêtre précédente dans cette application et de savoir quand nous allons vraiment quitter l’application pour revenir à la principale filtrer.

Une aide pour ne pas quitter l’application par inadvertance

Lors de l’événement « Designing a High Quality App with the latest Android Features » 2022, un événement vidéo dans lequel Google présente de nouvelles fonctionnalités à ses développeurs, l’entreprise a parlé de l’introduction du geste de retour prédictif et de son utilité.

L’intention de l’entreprise est de pouvoir offrir aux utilisateurs une amélioration de la navigation, nous empêchant d’aller par inadvertance à l’écran d’accueil lorsque nous faisons le geste de revenir aux applications. De plus, certains utilisateurs, pour leur part, commentent également qu’ils ne peuvent pas voir où ils se trouvaient s’ils faisaient le geste de revenir dans la fenêtre avant celle de départ, ils avaient donc déjà demandé à l’époque de pouvoir voir quelle fenêtre ils étaient auparavant dans une application lors de ce geste.

Android 14 activera l’option de geste de retour prédictif par défaut

Avec la future arrivée d’Android 14, Google souhaite activer la fonctionnalité par défaut, afin que nous puissions profiter de ce geste au sein des applications qui sont mises à jour en ajoutant du support grâce à la nouvelle API de développement créée. Les applications pourront donc adapter leur code pour permettre le geste de retour prédictif, pour être prêtes pour l’arrivée d’Android 14.

Pour activer la fonction actuellement sur un appareil avec Android 13, nous devons aller dans les paramètres du développeur et rechercher la nouvelle fonctionnalité. Il ne sera pas disponible pour tous les appareils, mais nous pouvons commencer à tester le nouveau geste sur les Pixels. Une fois actif, il suffira de le tester dans l’une des applications Google, comme Chrome lors de l’exécution du geste de navigation.

Sans aucun doute, nous pensons que cette fonctionnalité est très prometteuse et nous voyons comment Android se transforme chaque année, peaufinant ces détails qui, bien qu’ils puissent parfois sembler insignifiants, font un petit bond pour rendre notre interaction avec les appareils beaucoup plus conviviale.