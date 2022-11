Microsoft publie Windows 11 Build 25247 avec aperçu du stockage en nuage et plus encore

Microsoft publie chaque semaine de nouvelles versions de Windows sur différents canaux. Après avoir publié une version sur le canal Preview hier, Microsoft publie aujourd’hui une nouvelle version sur le canal Dev. La nouvelle mise à jour de Dev Channel est Windows 11 Build 25247. Elle est plus importante que les mises à jour hebdomadaires et comprend de nouvelles fonctionnalités et des corrections de bugs.

Windows dispose de différents canaux Insider qui sont utilisés pour tester les versions qui sont ensuite rendues publiques. Et les utilisateurs du canal Dev reçoivent la mise à jour avant ou parfois après le canal Beta. Mais en même temps, il est considéré comme moins stable que les mises à jour d’autres canaux. La dernière mise à jour bêta de Dev Channel a été publiée la première semaine de ce mois.

La dernière version 25247 de Windows 11 inclut de nombreuses nouvelles fonctionnalités telles que le raccourci Windows Studio Effects dans les paramètres rapides, la recommandation d’énergie dans les paramètres de la batterie, les améliorations du gestionnaire de tâches, la prise en charge du thème de la batterie, etc. Certaines de ces fonctionnalités sont déjà disponibles dans la dernière mise à jour (build 22623.885) pour le canal bêta.

Il s’agit d’une grosse mise à jour qui comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités ainsi que des corrections de bugs. Outre ce qui a été mentionné ci-dessus, la mise à jour comprend également de nouvelles actions suggérées. Les utilisateurs auront une option rapide pour rechercher le texte sélectionné. Un autre changement qui accompagne la nouvelle mise à jour est la vue d’ensemble du stockage en nuage sur la page Comptes dans Paramètres.

Il existe d’autres modifications et améliorations dans la mise à jour 25247 de Windows 11. Vous pouvez vérifier ces modifications ci-dessous.

Modifications et améliorations

[General]

Plus tôt cette semaine, nous avons publié une mise à jour facultative de .NET (aperçu de la mise à jour cumulative 2022-11 pour .NET Framework 3.5 et 4.8.1 pour Windows Version Next pour x64 (KB5020992)) pour Windows Insiders dans le canal de développement conçu pour tester la livraison de . améliorations NET à l’avenir. Cette mise à jour .NET n’inclut rien de nouveau et sera disponible sous Paramètres > Windows Update > Options avancées > Mises à jour facultatives Si vous rencontrez des problèmes pour trouver ou installer cette mise à jour, veuillez soumettre vos commentaires via Feedback Hub.

[Start menu]

Nous avons travaillé sur l’ajout de contenu plus précieux à la section Recommandé dans Démarrer et sommes ravis d’introduire un nouveau type de contenu : les sites Web. Pour la première phase, nous recommanderons des sites Web communs en fonction de votre région ou de votre historique de navigation pour vous aider à revenir facilement aux sites Web qui vous intéressent. Cela peut être contrôlé en cliquant avec le bouton droit sur un site Web et en choisissant de supprimer ce site Web individuellement ou d’arrêter complètement d’afficher tous les sites Web recommandés. Seuls certains initiés verront cette expérience et, si vous le faites, veuillez partager vos commentaires.

[Taskbar & System Tray]

En réponse aux commentaires des utilisateurs, nous introduisons la possibilité d’afficher les secondes dans l’horloge sur la barre d’état système. Cette fonctionnalité peut être activée en basculant l’option répertoriée sous Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches dans la section Comportement de la barre des tâches. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la barre des tâches pour accéder rapidement aux paramètres de la barre des tâches. Nous commençons à déployer ce changement afin que tous les Windows Insiders ne voient pas ce changement tout de suite, mais nous espérons le rendre bientôt disponible pour tout le monde.

[Search on the Taskbar]

Nous avons apporté des améliorations de performances qui permettront à davantage de fichiers et de contenu sur votre PC d’apparaître en tant que résultats dans la zone de recherche Windows. Nous attendons avec impatience vos commentaires pour savoir si vous remarquez une amélioration des résultats de vos fichiers dans Windows.

[Input]

Basculement de l’option d’icône du clavier tactile sous Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches d’être une bascule à maintenant une liste déroulante où vous pouvez sélectionner Jamais, Toujours ou Lorsqu’aucun clavier n’est connecté.

Nous incluons deux nouvelles dispositions de clavier dans ce vol. Ces claviers implémentent les deux nouvelles normes de disposition des claviers français (AZERTY et BÉPO). Les nouvelles mises en page sont conçues pour permettre à l’utilisateur de taper tous les caractères requis de la langue française. Ils incluent également la prise en charge de toutes les langues latines de l’Union européenne ainsi que des lettres grecques et une grande variété de symboles scientifiques, mathématiques et financiers. Pour activer l’une de ces dispositions, accédez à Paramètres > Heure et langue > Langue et région et sélectionnez Options de langue sous les points de suspension pour la langue avec laquelle vous souhaitez utiliser ce clavier. Sur la page Options, sélectionnez « Ajouter un clavier » et recherchez les nouvelles dispositions de clavier « Français (Standard, AZERTY) » ou « Français (Standard, BÉPO) ». La disposition AZERTY précédente s’affiche désormais sous la forme (Legacy, AZERTY).

Nous avons amélioré la recherche Emoji pour le japonais et le chinois simplifié en gérant correctement les Kana/Kanji et Pinyin dans le panneau emoji.

Microsoft a également corrigé de nombreux bugs dans cette mise à jour. Vous pouvez vérifier les corrections de bugs et les problèmes connus sur la page officielle en vous rendant sur ici.

La nouvelle mise à jour Windows 11 25247 est disponible pour les utilisateurs dans le Dev Channel. Donc, si vous avez opté pour le programme Insider dans le canal Dev, vous recevrez la mise à jour sur votre appareil. Vous pouvez rechercher la mise à jour manuellement à partir de la page Paramètres > Windows Update.

