L’ancien responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter affirme qu’Apple et Google ont le plus d’influence sur la politique

Yoel Roth a brièvement travaillé aux côtés d’Elon Musk en tant que responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter. Roth a démissionné pour des raisons qu’il explique dans le New York Times aujourd’hui. Dans l’article, Roth soutient que les magasins d’applications Apple et Google régissent en fin de compte ce que Twitter autorise sur son site. Cela pose un défi à Musk et à son objectif de transformer Twitter en une plate-forme de liberté d’expression hardcore sans modération.

Roth soutient que la nécessité de son rôle a été perdue lorsqu’il est devenu clair que Musk choisirait finalement comment mettre en œuvre ou rejeter la modération :

C’est pour cette raison que j’ai finalement choisi de quitter l’entreprise : Un Twitter dont les politiques sont définies par édit unilatéral n’a guère besoin d’une fonction de confiance et de sécurité dédiée à son développement raisonné.

L’ancien responsable de la confiance et de la sécurité explique clairement comment les annonceurs et les gouvernements locaux continueront de façonner la politique de modération. L’impact d’Apple et de Google est peut-être plus percutant, déclare Roth :

Alors que Twitter a été publiquement dédié sur le nombre de personnes qui utilisent les applications mobiles de l’entreprise (plutôt que de visiter Twitter.com sur un navigateur), le rapport annuel 2021 de l’entreprise n’a pas mâché ses mots : « Notre lancement de nouveaux produits… dépend de et peuvent être impactés par les opérateurs de vitrines numériques » qui décident des directives et les appliquent, lit-on en partie. « De tels processus d’test peuvent être difficiles à prévoir et certaines décisions peuvent nuire à notre entreprise. » « Peut nuire à notre entreprise » est un euphémisme. Le non-respect des directives d’Apple et de Google serait catastrophique, risquant l’expulsion de Twitter de leurs magasins d’applications et rendant plus difficile pour des milliards d’utilisateurs potentiels l’accès aux services de Twitter. Cela donne à Apple et Google un pouvoir énorme pour façonner les décisions prises par Twitter.

L’influence d’Apple et de Google n’est pas seulement une théorie non plus. Roth cite des exemples spécifiques lorsque les examinateurs de l’App Store ont signalé Twitter pour ce qu’ils autorisent sur la plate-forme :

À une occasion, un membre d’une équipe de révision d’applications a contacté Twitter, disant avec consternation qu’il avait recherché « #boobs » dans l’application Twitter et qu’on lui avait présenté… exactement ce à quoi vous vous attendiez. Une autre fois, à la veille d’une sortie de fonctionnalité majeure, un critique a envoyé des captures d’écran de tweets vieux de plusieurs jours contenant une insulte raciale en anglais, demandant aux représentants de Twitter s’ils devraient être autorisés à apparaître sur le service. Les examinateurs laissent entendre que l’approbation de l’application pourrait être retardée ou peut-être même entièrement retenue si les problèmes ne sont pas résolus à leur satisfaction – bien que les normes de résolution soient souvent déduites.

Et bien que Roth ne nomme pas avec quelle entreprise chaque instance s’est produite, il conclut en avertissant que le statut de l’application Twitter dans l’App Store d’Apple et le Google Play Store est une conversation déjà en cours.

Twitter devra trouver un équilibre entre les objectifs de son nouveau propriétaire et les réalités pratiques de la vie sur Internet d’Apple et de Google, ce qui n’est pas une tâche facile pour les employés qui ont choisi de rester. Et lorsque j’ai quitté l’entreprise, les appels des équipes de révision des applications avaient déjà commencé.

