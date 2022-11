Ainsi, vous pouvez activer l’une des meilleures options de personnalisation d’Android 13 sur votre mobile

Android 13 vous permet d’utiliser des icônes personnalisées pour des applications tierces. Vous pouvez donc activer cette option.

Android 13 est arrivé en août 2022 en tant que version incrémentielle par rapport à Android 12, qui a introduit de nouvelles fonctionnalités et modifications visant à améliorer l’expérience utilisateur. De plus, il a servi à continuer à faire évoluer l’interface renouvelée du système d’exploitation avec son design Material You, en offrant encore plus d’options de personnalisation.

L’une de ces options consiste à permettre aux applications tierces d’avoir des icônes thématiques qui adaptent leurs couleurs à celles du système d’exploitation lui-même. Si vous avez la chance d’avoir un téléphone portable mis à jour vers Android 13, nous allons vous expliquer comment activer cette option.

Ainsi, vous pouvez avoir des icônes thématiques pour toutes les applications qui le prennent en charge

Avec l’arrivée d’Android 12, Google a introduit la version bêta des icônes thématiques. Initialement, seules les applications Google incluaient la prise en charge de cette fonctionnalité.

Cependant, Android 13 a donné aux développeurs tiers la possibilité d’utiliser des icônes thématiques dans leurs applications en modifiant simplement le code de leurs applications. À ce jour, il existe déjà un bon nombre d’applications qui incluent le support de ce type d’icône.

Par conséquent, si vous avez un mobile qui a déjà été mis à jour vers Android 13, voici les étapes à suivre pour activer les icônes thématiques :

Entrez dans l’application Paramètres de votre mobile. Recherchez l’option « Fond d’écran et style », « Personnalisation » ou similaire. Activez l’option « Icônes thématiques ».

C’est tout. Lorsque vous reviendrez à l’écran d’accueil, vous verrez comment les applications qui supportent cette fonction ont changé la couleur de leur icône pour s’adapter à l’interface du système d’exploitation en fonction de votre fond d’écran. Si vous souhaitez récupérer l’icône d’origine, il vous suffit de désactiver cette option en suivant les étapes indiquées ci-dessus.