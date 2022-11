Adieu à l’un des plus gros désagréments de WhatsApp

L’interface de la caméra intégrée dans l’application WhatsApp pour Android est mise à jour, améliorant l’enregistrement vidéo.

Ces derniers jours, WhatsApp a amélioré son application mobile avec une série de fonctionnalités que vous attendiez depuis longtemps, comme la possibilité de s’envoyer des messages ou de pouvoir utiliser son compte WhatsApp sur deux téléphones portables à la fois. en même temps.

Mais les améliorations apportées à l’application WhatsApp pour Android ne s’arrêtent pas là, car nous venons d’apprendre que l’application de messagerie appartenant à Meta travaille déjà pour mettre fin à l’un des plus gros désagréments de sa plateforme.

Le mode caméra de WhatsApp est mis à jour de manière considérable

Les gars du média spécialisé WABetaInfo ont découvert dans la dernière bêta de WhatsApp pour Android avec le numéro de version 2.22.24.20 que la plateforme de messagerie instantanée travaille sur une refonte de l’interface de son mode caméra, qui se concentre sur l’amélioration de l’enregistrement vidéo depuis l’application .

Comme vous pouvez le voir sur les images que nous vous laissons sur ces lignes, lorsque vous ouvrez le mode appareil photo dans l’application WhatsApp, deux boutons apparaissent en bas, un pour prendre des photos et un autre pour enregistrer des vidéos, qui vous permettent de changer l’un de l’autre d’une manière beaucoup plus simple, car avant d’enregistrer une vidéo, vous deviez toucher et maintenir le bouton de l’obturateur.

De plus, si vous passez en mode enregistrement vidéo, vous avez également un bouton dans le coin supérieur droit pour activer et désactiver le flash et un autre en bas à droite pour basculer entre les caméras arrière et avant.

Cette nouvelle interface du mode caméra de WhatsApp est désormais disponible pour tous les testeurs de l’application Android, ce qui indique que si vous souhaitez l’essayer au plus vite, il vous suffira de suivre notre guide pour vous inscrire à son programme Beta.