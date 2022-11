Le Samsung Galaxy A le plus vendu commence à recevoir Android 13 avec One UI 5

La mise à jour vers Android 13 arrive déjà sur le Galaxy A52 en Russie avec la version du firmware A525FXXU4CVJB.

Samsung a entrepris de mettre à jour ses meilleurs téléphones, haut de gamme et milieu de gamme, avec la dernière version d’Android avant la fin de l’année.

Belle preuve de cet engagement, on vient d’apprendre, grâce au média spécialisé SamMobile, que le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5 sur son best-seller Galaxy A, le Samsung Galaxy A52. .

Android 13 arrive sur le Samsung Galaxy A52

Samsung a commencé à publier la mise à jour d’Android 13 avec One UI 5.0 sur le Samsung Galaxy A52 en Russie et elle devrait atterrir sur des modèles dans d’autres pays européens dans les semaines à venir.

Cette nouvelle version logicielle pour le Galaxy A52 est livrée avec la version de firmware A525FXXU4CVJB et inclut le dernier correctif de sécurité Android, celui correspondant au mois de décembre. Ce correctif de sécurité corrige près de cinq douzaines de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige quelques erreurs connues et améliore la stabilité du terminal.

Cette mise à jour arrive sur le Samsung Galaxy A52 avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, puisque One UI 5 introduit des changements importants tels qu’une nouvelle interface utilisateur avec une palette de couleurs étendue basée sur Material You, un écran de verrouillage entièrement personnalisable, une nouvelle collection d’icônes pour les applications et les améliorations en matière de sécurité, de confidentialité et de performances.

À tout cela, il faut également ajouter les améliorations d’Android 13 telles que la possibilité de changer la langue de chaque application, l’inclusion de nouvelles autorisations d’application ou la prise en charge d’icônes personnalisées dans n’importe quelle application.

Une fois cette mise à jour déployée globalement, vous pouvez vérifier si vous l’avez déjà disponible en accédant simplement à la section Mise à jour logicielle, qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal.

