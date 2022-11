Nous n’apprenons pas : ce sont les mots de passe les plus courants de 2022 (et ils sont tous horribles)

Les années passent et nos mots de passe sont tout aussi peu sûrs. Voici la liste des mots de passe les plus utilisés dans le monde et en France en 2022.

Peu importe le nombre d’années qui passent, nos mots de passe restent toujours aussi précaires. Nordpass a publié son étude sur les mots de passe 2022, dévoilant les mots de passe les plus utilisés par les internautes tout au long de cette année, précisant très clairement qu’en général, les utilisateurs ne se soucient pas trop de choisir des mots de passe suffisamment forts pour protéger leurs comptes.

Et c’est que des codes tels que « mot de passe », « 1234 » ou « qwerty » se faufilent à nouveau dans le top 10 des mots de passe les plus utilisés au monde, avec des millions d’utilisateurs qui les utilisent, bien qu’ils puissent être déchiffrés en moins de 1 seconde si des techniques appropriées sont utilisées.

Les 10 mots de passe les plus utilisés au monde en 2022

le mot de passe 123456 123456789 invité AZERTY 12345678 111111 12345 col123456 123123

Avec près de cinq millions d’utilisateurs utilisant « password », il redevient le mot de passe le plus utilisé au monde. Aussi l’un des moins sécurisés : il faut moins d’une seconde pour se fissurer.

La même chose se produit avec les autres clés incluses dans ce top, à l’exception de « guest » et « col123456 », auquel cas les attaquants auraient besoin d’environ 10 ou 11 secondes pour les voler.

Dans la liste, qui comprend les 200 mots de passe les plus utilisés, il est possible de trouver des mots de passe curieux tels que « Liman1000 », « googledummy », « naruto » ou « 9136668099 », ce dernier étant le plus sûr des 200, car il prendre quatre jours pour le comprendre.

Les 10 mots de passe les plus utilisés en France en 2022

123456 123456789 se balancer 12345 12345678 1234 1234567890 000000 le mot de passe 123456

Les Espagnols ne font pas non plus partie des meilleurs en ce qui concerne le choix de leurs mots de passe. Dans le top 10, nous trouvons des combinaisons classiques telles que « 123456 » ou « 123456789 » dans les premières positions, et comme curiosité, un mot de passe qui n’apparaît pas dans le top global est inclus : « swing ».

Comment choisir un bon mot de passe, selon les experts

Compte tenu des données, il est clair que les utilisateurs doivent être conscients de l’importance de choisir un bon mot de passe, au moins jusqu’à ce que « l’avenir sans mot de passe » que Google et d’autres entreprises promettent depuis longtemps se réalise.

Google a un outil utile pour vérifier si votre mot de passe a été divulgué

En ce sens, les experts NordPass nous donnent quelques conseils qui peuvent nous aider à choisir un bon mot de passe avec lequel protéger nos données sur Internet :

Donnez-lui du temps : vous ne devriez pas choisir le premier mot qui vous vient à l’esprit comme mot de passe. Il est préférable de consacrer le temps nécessaire pour finir par générer une clé complexe, composée de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles.

Ne réutilisez pas les mots de passe : L’utilisation du même mot de passe sur plusieurs comptes peut vous faciliter la vie, mais cela comporte de sérieux risques de sécurité, car si un compte est volé, les autres y sont également sensibles.

Testez vos comptes : si vous avez créé des comptes que vous n’utilisez plus, vous devez vous assurer de les fermer ou de vérifier s’ils ont été piratés. Il est possible qu’à cause d’un ancien mot de passe, vos comptes actuels soient en danger.

Mettez fréquemment à jour vos mots de passe : il ne suffit pas d’utiliser un mot de passe fort. Vous devez également vous assurer de changer fréquemment les clés, en évitant toujours de réutiliser les anciennes clés.

Utilisez un gestionnaire de mots de passe :_ Utiliser un bon gestionnaire de mots de passe est l’une des meilleures décisions que vous puissiez prendre. Vous pourrez y ranger toutes vos clés et y accéder en toute sécurité.

D’autres astuces pourraient être ajoutées à ces astuces, telles que l’utilisation de services de vérification à deux facteurs ou l’activation de la connexion sans mot de passe sur les sites où elle est déjà disponible.