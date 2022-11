Ce sont les 2 seules marques Android qui vendent plus de téléphones qu’il y a un an

Xiaomi et realme sont les deux seuls fabricants de mobiles Android à vendre plus de téléphones qu’il y a un an.

Comme d’habitude à ces dates, la société d’études de marché Counterpoint Research a publié un rapport avec les chiffres de vente des smartphones Android au troisième trimestre 2022.

Les données les plus pertinentes fournies par ce rapport sont que seules deux marques de téléphones mobiles vendent plus de téléphones mobiles qu’à la même période de l’année précédente. Continuez à lire et découvrez ce qu’ils sont.

Xiaomi et realme sont les seules marques qui progressent par rapport au troisième trimestre 2021

Cette étude menée par les chercheurs de Counterpoint révèle que Xiaomi et realme étaient les deux seules marques qui ont vendu plus de mobiles au troisième trimestre 2022 qu’à la même période de l’année précédente, puisque la première est passée de 8,8 millions d’unités vendues en 2021 à vendre 9,1 millions d’appareils, ce qui représente une augmentation de 4%, tandis que realme est celui qui a le plus progressé, plus précisément de 85%, puisque ses ventes sont passées de 1,2 million d’unités vendues l’an dernier à 2,2 millions de téléphones mobiles vendus cette année.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau comparatif que nous vous laissons sous ces lignes, au troisième trimestre 2022, Samsung était la marque qui a vendu le plus de terminaux avec plus de 13 millions d’unités, Xiaomi se classe deuxième, Apple complète le podium avec plus de 8 millions d’unités vendues et realme occupe une quatrième place honorable.

Ce rapport révèle également que le marché européen des smartphones a subi une baisse de 16% de ses ventes par rapport à l’année précédente, principalement en raison de la hausse des prix et du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, puisqu’un peu plus de 40 millions de smartphones ont été vendus.

Crise à venir : les ventes de mobiles pourraient chuter de plus de 10% dans les mois à venir

Les perspectives d’avenir ne sont pas roses, car selon Jan Stryjak, directeur associé de Counterpoint Research, il est fort probable que, malgré le Black Friday et la campagne de Noël, les ventes de terminaux mobiles au dernier trimestre de l’année seront inférieures à celles de l’année précédente.