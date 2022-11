Si vous possédez une Smart TV Samsung de 2021 ou 2022, la marque vient de sortir une mise à jour cruciale

Les principaux services de streaming de jeux en nuage commencent à atteindre les téléviseurs Samsung depuis deux ans.

Samsung a commencé à publier l’une des plus grandes mises à jour ciblant ses téléviseurs intelligents sortis ces dernières années. À partir d’aujourd’hui, les propriétaires d’un téléviseur intelligent Samsung sorti après 2021 peuvent déjà profiter de certains des meilleurs services de jeux en streaming disponibles aujourd’hui.

La mise à jour, comme le rapporte The Verge, est disponible pour un nombre limité de téléviseurs intelligents Samsung, et elle commencera à arriver à partir de la semaine prochaine. Tous les téléviseurs compatibles devraient recevoir la mise à jour avant la fin de l’année.

Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce arrivent maintenant sur les téléviseurs Samsung en 2021

Au total, treize modèles de téléviseurs différents sont compatibles avec cette mise à jour. Tous recevront la mise à jour à partir de la semaine prochaine, donnant aux utilisateurs la possibilité de profiter de leurs jeux préférés via le cloud, sans avoir à acheter de matériel spécifique.

Les services de streaming de jeux inclus sont Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna, Nvidia GeForce Now, Utomik, Blacknut et Antstream Arcade (pour des raisons évidentes, Stadia n’est pas inclus). De plus, la grande majorité des contrôleurs Bluetooth seront pris en charge, et pour commencer à jouer, il vous suffit de télécharger l’application du service de streaming que vous souhaitez utiliser depuis l’App Store de Samsung.

Par ailleurs, Samsung a ajouté la prise en charge des contrôleurs Xbox, y compris la prise en charge du système de vibration. Le contrôleur PlayStation DualSense peut également être utilisé pour jouer à des jeux à la télévision.

Les meilleures Smart TV avec Android TV intégré, pour aller encore plus loin

La liste complète des téléviseurs compatibles avec la mise à jour est disponible ci-dessous :

QN800

QN850

QN900

WS1A

QN700

LS03A

AU7000

AU8000

AU9000

Q50

Q60

Q95

Q70

Si vous possédez l’un des téléviseurs mentionnés, vous n’aurez qu’à attendre la mise à jour. Une fois installé, vous pourrez télécharger n’importe lequel des services de streaming de jeux en nuage via l’App Store.