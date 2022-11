Peut-être que le Galaxy S23 de Samsung a un Snapdragon 8 Gen2 plus spécial

Qualcomm annonce Samsung comme son partenaire officiel pour la série « Snapdragon Pro », bien que sans plus de détails les rumeurs indiquent qu’il y aura un Snapdragon 8 Gen2 spécial pour le Galaxy S23.

Ces jours-ci à Hawaï se tient le Qualcomm Snapdragon Dev Summit, dans lequel nous apprenons beaucoup plus de détails sur les nouvelles que le géant de San Diego nous a préparées pour un exercice 2023 qui se profile déjà à l’horizon, et qui aura au Snapdragon 8 Gen2 en tant que grand protagoniste.

Pas en vain, de Qualcomm ils nous ont déjà annoncé quels seront les 17 premiers fabricants qui auront leur prochain chipset haut de gamme, bien que semant le doute avec un Samsung qui n’apparaissait pas dans l’infographie mais qui a ensuite sauté sur l’étape de la keynote séparément et en tant que « partenaire officiel » d’une série inédite « Snapdragon Pro » dont aucun autre détail n’a été révélé.

Il est donc logique que la rumeur se soit répandue comme une traînée de poudre, comme nous l’ont dit les collègues de SamMobile, puisque voir que Samsung ne s’est pas annoncé avec le reste des fabricants qui adopteront le Snapdragon 8 Gen2 n’est pas du tout d’accord avec ça nouvelle que le Galaxy S23 ne pariera plus sur Exynos sur aucun marché pour adopter les solutions Qualcomm à l’échelle mondiale.

Certaines sources proches des deux sociétés affirment que les Sud-Coréens ont voulu se différencier, et que pour cela ils ont réussi à s’associer à Qualcomm pour promouvoir leurs propres chipsets et ainsi bénéficier d’une mention spéciale en tant que partenaires du fabricant nord-américain de semi-conducteurs, ayant également leur propre référence au sein de son catalogue de processeurs mobiles.

Selon des sources proches de Qualcomm et Samsung, le Galaxy S23 utilisera une version spéciale avec le patronyme « Pro » du Snapdragon 8 Gen2, qui serait également exclusive aux Sud-Coréens au moins pendant un certain temps.

Préparez-vous à jouer à un tout autre niveau. https://t.co/CSBKxSlGxD — Samsung Mobile (@SamsungMobile) 16 novembre 2022

Ainsi, il est commenté dans les cercles (sans que ce soit quelque chose d’officiel pour l’instant) que Samsung n’apparaisse pas car il n’utilisera pas le Snapdragon 8 Gen2, ou du moins il ne le fera pas avec ce nom commercial et sous le Qualcomm SM8550- Code du chipset AB qui a été divulgué à plusieurs reprises comme ce Gen2.

Ainsi, et avec la connivence d’un Qualcomm qui a confirmé Samsung comme son partenaire officiel pour la « série Snapdragon Pro » lors de son événement annuel, tout le monde s’accorde à dire que le Galaxy S23 fera ses débuts avec une version spéciale du Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 qui portera un dernier nom ‘plus’ ou ‘pro’, avec le codage SM8550-AC qui correspond aux modèles précédents de la série la plus performante de Qualcomm, se terminant toujours par les lettres « AC ».

Il ne reste plus qu’à Samsung de parler et de confirmer qu’il n’y aura effectivement pas de Galaxy S23 avec Exynos 2300 pour aucun marché, et évidemment il reste aussi à savoir avec certitude la portée de cet accord et si Samsung et Qualcomm ont accepté de réserver la marque « Snapdragon 8 ». Gen2 Pro » pour les produits phares sud-coréens, soit pour une durée limitée, soit pour toute la durée de vie utile de ces produits.

Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous d’accord avec tout cela? Samsung se sera-t-il repenti et lancera-t-il enfin un Galaxy S23 avec l’Exynos 2300 ?