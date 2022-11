Premières données officielles sur MIUI 14: ce sera une version allégée et vous permettra d’éliminer presque tous les bloatwares

Attendez-vous avec impatience l’arrivée de MIUI 14 ? On connaît déjà ses premières données officielles.

La prochaine grande mise à jour de MIUI, le système d’exploitation mobile basé sur Android de Xiaomi, devrait être publiée avant la fin de l’année. Il arrivera très probablement avec les Xiaomi 13 et 13 Pro, dont le lancement est prévu en décembre.

Au cours des dernières semaines, nous avons pu apprendre quelques informations sur cette nouvelle version, baptisée MIUI 14. Cependant, toutes provenaient de rumeurs et de fuites, puisque la marque n’avait pas fait de déclaration officielle… jusqu’à présent.

L’un des principaux responsables de MIUI a dévoilé aujourd’hui l’icône officielle MIUI 14 sur son profil Weibo, en plus de confirmer les premières données sur la mise à jour logicielle majeure, qui devrait atteindre la plupart des mobiles Xiaomi au cours de la prochaine année 2023.

Xiaomi se concentrera sur l’offre d’une expérience plus légère avec MIUI 14

Au cours des dernières années, une bonne partie des utilisateurs d’appareils Xiaomi avec MIUI ont critiqué le manque apparent de fluidité et l’apparition de bugs dans les différentes versions de MIUI. Petit à petit, ces problèmes ont été corrigés à chaque mise à jour, mais aujourd’hui, le logiciel de Xiaomi continue de ne pas être au niveau des autres couches de personnalisation en termes de performances.

Xiaomi semble en être conscient et, par l’intermédiaire du principal responsable de MIUI, a confirmé qu’avec MIUI 14, ils se sont concentrés sur la tentative de créer l’expérience Android la plus légère dans le but d’améliorer les performances des appareils.

Bien qu’il n’ait pas été révélé comment il est prévu de le faire, il a été révélé qu’il inclura la possibilité de désinstaller un plus grand nombre d’applications préinstallées sur le système. Concrètement, il sera possible de tout supprimer jusqu’à laisser un maximum de huit applications.

Comment supprimer les bloatwares dans MIUI en désinstallant les applications préinstallées sur votre Xiaomi

Pour le moment, c’est tout ce qui a été confirmé à propos de MIUI 14. On sait que la prochaine mise à jour de la couche de Xiaomi sera basée sur Android 13, et qu’elle sera disponible sur bon nombre d’appareils.