17 marques mobiles qui auront des appareils avec le nouveau Snadpdragon 8 Gen 2

Qualcomm annonce les premiers constructeurs qui adopteront le Snapdragon 8 Gen2, même s’il sème le doute avec un Samsung annoncé comme ‘partenaire officiel’ pour la série ‘Snapdragon Pro’.

Des chants de sirènes se font entendre depuis longtemps autour d’un prometteur Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 qui a déjà été présenté avant la fin de cette année 2022, bien évidemment avec l’idée originale de commander les smartphones les plus performants de 2023, même ceux qui sont déjà lancés dès les premiers jours du nouveau cours.

C’est en effet lors de l’événement Snapdragon Summit 2022 qui se déroule du 15 au 17 novembre à Hawaï que Qualcomm a révélé de nombreux autres secrets, non seulement toute la technologie et la partie technique du Snapdragon 8 Gen, mais aussi qui ont été ses partenaires et quelles marques seront les premiers à adopter le nouveau chipset.

Et les voilà quasiment tous, car personne ne veut rater l’occasion d’être aux côtés du géant de San Diego devenu depuis longtemps le plus important fabricant de processeurs mobiles de la planète, parmi lesquels des firmes de l’écosystème gaming mais aussi les fabricants les plus classiques de une industrie qui aura bientôt de nombreuses nouveautés :

Magie rouge

HONOR

ZTE

Xiaomi

Meizu

Direct

Sony

Redmi

Oppo

nubien

Motorola

OnePlus

Tranchant

République des joueurs

À SES

iqoo

Et maintenant, pour tous les chevronnés qui ont compté 16 fabricants alors que nous parlions de 17, cela vous aura sûrement râlé que Samsung manque à cette infographie malgré avoir confirmé que tous ses Galaxy S23 utiliseront des chipsets Qualcomm Series 8, ignorant finalement aux Exynos vilipendés que personne ne veut voir même en peinture.

Que se passe-t-il ensuite avec Samsung, vous vous demandez peut-être, car le géant de Séoul n’a pas été annoncé comme un autre partenaire du Snapdragon 8 Gen2, mais comme le « partenaire officiel de présentation » de la nouvelle série « Snapdragon Pro », sans nous donner plus de détails ni plus d’informations sur ce que cela indique.

Le Galaxy S23 aura-t-il une version spéciale du Snapdragon 8 Gen2 ? Il faudra attendre pour le confirmer !

