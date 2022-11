Le nouveau OPPO A1 Pro est officiel, et vous allez vouloir qu’il atteigne l’Europe

C’est un milieu de gamme avec de grandes possibilités, une photographie avancée et un design moderne, qui coûte également moins de 250 euros en Chine.

Le constructeur basé à Dongguan, l’un de ceux qui a le plus voulu nous encourager sur le marché des smartphones ces derniers mois, vient de présenter en Chine son nouvel OPPO A1 Pro, un smartphone milieu de gamme qui n’est pas une réédition de celui qui a échoué OPPO A1k, mais un design complètement nouveau et prêt à régner parmi les meilleurs vendeurs dans une industrie toujours saturée.

Pas en vain, quand on parle de spécifications de milieu de gamme, beaucoup pourraient s’attendre à un téléphone similaire à n’importe quel Xiaomi, Redmi, Poco ou realme, mais rien n’est plus éloigné de la réalité car ici OPPO a choisi de doter cet A1 Pro de certaines fonctionnalités qui sont Bon, ils pourraient être parmi les téléphones haut de gamme ou même les plus premium.

La première chose est que l’OPPO A1 Pro entre par les yeux, et ce que nous voyons pourrait parfaitement s’adapter à n’importe quelle autre gamme haut de gamme grâce à une façade propre et son panneau sans encoche (avec un trou centré) qui cède la place à un similaire arrière sur la partie photographique aux conceptions de Honor et Huawei, avec deux énormes cercles pour les capteurs, bien que dans ce cas entourés de luminosité, de reflets et de jeux de lumière qui raviront ceux qui recherchent cette touche différentielle.

Dans tous les cas, nous savons qu’une image vaut mille mots, alors ici vous pouvez la voir dans toute sa splendeur directement sur le site du fabricant, bien évidemment dans un chinois parfait :

OPPO A1 Pro, plus d’informations (sur oppo.com)

Une fiche technique au dessus de la moyenne

Comme toujours, nous n’allons pas trop nous impliquer avant de vous laisser voir toutes les possibilités techniques d’un smartphone que nous savons que vous allez adorer, alors en ce moment nous vous laissons le tableau complet des spécifications et fonctionnalités que vous pouvez trouver sous le capot de cet OPPO A1Pro :

OPPO A1 Pro Caractéristiques et caractéristiques techniques Dimensions et poids 162,3 × 74,3 × 7,7 mm

171 grammes Filtrer OLED couleur 1B de 6,7 pouces

2 412 x 1 080 pixels, 20:9, 394 ppp

950 nits (pic)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G

Octa-core @ 2,2 GHz

GPU Adreno 619 RAM 8 ou 12 Go Stockage 128 ou 256 Go Système opératif ColorOS 13 basé sur Android 13 caméras arrière 108 MP (large) f/1.7 & 2 MP (profondeur) f/2.4, autofocus, HDR, flash LED, vidéo [email protected] Caméra frontale 16 MP (large) f/2.4 connectivité LTE SA/NSA Double SIM

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, double bande

Bluetooth 5.1 LE avec aptX

aGPS + GALILEO + GLONASS

nfc

USB Type-C OTG Tambours 4 800 mAh (non amovible)

Charge rapide 67W (filaire) Les autres Lecteur optique d’empreintes digitales intégré

Verre AGC DragonTrail-Star2

Deux haut-parleurs stéréo

Comme vous l’avez vu, il ne manque rien à ce dernier membre de la série A d’OPPO, qui pour l’instant sera vendu en Chine, bénéficiant surtout d’une batterie très généreuse (4 800 mAh) et d’une charge rapide de 67 watts qui ne Ils profitent même de nombreux smartphones haut de gamme.

Dans tous les cas, la première chose que les utilisateurs verront est son panneau OLED couleur 1B de 6,7 pouces qui rapproche le taux de rafraîchissement de 120 hertz de prix beaucoup plus contenus, avec une résolution FHD + 1 080p et une luminosité maximale allant jusqu’à 950 nits qui promettent parfait visualisation dans pratiquement toutes les conditions.

C’est dans la section du cœur électronique où l’on trouvera le plus de lacunes, puisque le chipset est un Qualcomm Snapdragon 695 5G assez dissolvant mais pas super puissant du tout, accompagnant ça très bien pour l’occasion, avec une RAM qui part de 8 Go et un stockage de type UFS 2.2 que l’on peut choisir entre 128 ou 256 Go.

Au prix auquel OPPO a listé cet A1 Pro en Chine, il est très difficile de trouver des rivaux dans un catalogue Android qui propose toujours des options pour tous les goûts.

Il ne manque pas de double SIM, ni la batterie habituelle de protocoles de connectivité avec WiFi bi-bande, Bluetooth basse consommation, positionnement compatible avec aGPS et le reste des différents services satellitaires, lecteur d’empreintes digitales et NFC pour les paiements mobiles et un connecteur Type USB -C avec fonctionnalité OTG.

De plus, dans la partie multimédia, le codec aptX pour l’audio se distingue, ainsi qu’un capteur photographique principal de 108 mégapixels assisté d’un autre objectif auxiliaire secondaire de 2 MP, ainsi qu’une caméra frontale de 16 mégapixels avec mode beauté et la possibilité de capturer des vidéos jusqu’à des résolutions FullHD.

Sans aucun doute, un ensemble bien équilibré et plus qu’attrayant, animé par Android 13 directement dès sa naissance avec le skin ColorOS 13 en plus, oui.

OPPO A1 Pro, prix et disponibilité

Le nouvel A1 Pro d’OPPO est déjà disponible en prévente sur le marché chinois, où il arrivera exclusivement au moins dans ses premières semaines ou mois de fonctionnement. Il le fera en trois couleurs, un noir appelé ‘Moon Sea Black’, un autre or appelé ‘Dawn Gold’ et une dernière nuance de bleu appelée ‘Morning Rain Blue’, tous avec un dos avec des reflets et des jeux de lumière .

Évidemment et pour l’instant nous n’avons pas de détails sur si OPPO élargira les frontières de ce smartphone intéressant, quelque chose que nous voulons certainement qu’il se produise, bien que s’il atterrit enfin en Europe, ses prix ne seront pas aussi attractifs que ceux présentés en Chine:

OPPO A1 Pro (8 Go/128 Go).- 1 799 yuans (244,50 euros)

OPPO A1 Pro (8 Go/256 Go).- 1 999 yuans (271,68 euros)

OPPO A1 Pro (12 Go/256 Go).- 2 299 yuans (312,45 euros)

Les meilleurs mobiles OPPO que vous pouvez acheter : guide mis à jour en 2022