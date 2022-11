iPhone 14 Pro pour Noël ? Il est peut-être déjà trop tard pour commander

Votre chance d’obtenir un iPhone 14 Pro ou un iPhone 14 Pro Max pour Noël est peut-être déjà passée. Suite à l’avertissement d’Apple concernant les retards de production, les estimations d’expédition pour la quasi-totalité de la gamme iPhone 14 Pro ont glissé à fin décembre. Alors qu’Apple sous-promesse souvent et sur-livre, ce n’est probablement pas le cas ici… bien que vous ayez quelques options.

Il y a un peu plus d’une semaine, Apple a publié une rare mise à jour destinée aux investisseurs et aux consommateurs, avertissant que les restrictions COVID-19 en cours en Chine auront un impact majeur sur la disponibilité de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Pro Max pendant la période de magasinage des Fêtes. La société a expliqué que les fermetures en Chine signifient que les usines d’iPhone 14 Pro fonctionnent « à une capacité considérablement réduite ».

Avant cette annonce, Apple luttait déjà contre les pénuries d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max. La société a sous-estimé la demande pour les deux modèles phares d’iPhone 14 et a réaligné sa production pour se concentrer davantage sur ces modèles afin de répondre à cette demande. La société est même allée jusqu’à arrêter la production de l’iPhone 14 Plus.

Lorsque Apple a lancé son premier avertissement aux investisseurs la semaine dernière, les estimations de livraison de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max avaient déjà glissé à la mi-décembre. Ces commandes, cependant, devaient toujours arriver avant Noël. A ce jour, cela ne semble plus être le cas.

Comme repéré par CNBC, les estimations d’expédition pour l’ensemble des gammes d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max tombent désormais après Noël. La plupart des modèles aux États-Unis affichent une date de livraison estimée au 27 décembre, bien que cela puisse varier légèrement en fonction de votre emplacement.

La disponibilité dans les Apple Stores est également fortement limitée. La plupart des Apple Stores des principales régions métropolitaines des États-Unis affichent très peu d’offre d’iPhone 14 Pro, voire aucune.

Comme toujours, vous pouvez tenter votre chance dans des magasins de transporteurs individuels, tels que T-Mobile, Verizon et AT&T. Ces canaux peuvent avoir un certain inventaire. Vous pouvez également consulter des détaillants tels que Best Buy. En fait, pour certains modèles et régions, Best Buy semble avoir une quantité décente d’inventaire d’iPhone 14 Pro en stock.

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont toujours largement disponibles pour une livraison le lendemain, sans aucune contrainte d’approvisionnement.

