5 fonctionnalités de sécurité iPhone importantes que vous devez connaître

Alors qu’iOS 16 fait face à un écran de verrouillage repensé, le dernier système d’exploitation héberge une multitude de nouvelles fonctionnalités de sécurité et de confidentialité conçues pour vous protéger, vous et vos données. Voici cinq nouvelles fonctionnalités pour mieux sécuriser votre iPhone contre les pirates et vous offrir une plus grande tranquillité d’esprit.

Réponse de sécurité rapide

iOS, ainsi que macOS et iPadOS, permettent désormais des «réponses de sécurité rapides» automatiques. Cela permet à Apple de corriger rapidement les logiciels (c’est-à-dire les vulnérabilités zero-day ou autres vulnérabilités critiques) et de les expédier à des millions d’appareils sans nécessiter de redémarrage ni aucune interaction de l’utilisateur final.

Celui-ci est disponible sous Réglages > Général > Mises à jour de logiciel > Mises à jour automatiques

Fait intéressant, même avec cette fonctionnalité désactivée, Apple indique que « certains fichiers système » peuvent toujours se mettre à jour automatiquement en arrière-plan.

Mode de verrouillage

Fonction initialement créée en réponse à des logiciels espions tels que Pegasus de NSO, le mode verrouillage offre un niveau extrême de protection supplémentaire aux propriétaires d’appareils susceptibles d’être exposés à des cyberattaques hautement sophistiquées, telles que les journalistes, les politiciens, les militants et les représentants du gouvernement. Il fonctionne en limitant les fonctionnalités de l’appareil les plus utilisées, telles que les messages et la navigation Web, pour rendre la pénétration des logiciels malveillants beaucoup plus difficile.

Ou, comme l’explique Apple, le mode verrouillage est utilisé « pour réduire la surface d’attaque qui pourrait potentiellement être exploitée par des logiciels espions mercenaires hautement ciblés, certaines applications, sites Web et fonctionnalités sont strictement limités pour des raisons de sécurité… ».

La plupart des gens ne seront jamais ciblés par des attaques de cette nature, mais si vous voulez essayer : Réglages > Confidentialité et sécurité > Mode de verrouillage et alors Activez le mode de verrouillage.

Clés d’accès

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Passkeys est une nouvelle méthode d’authentification mise en œuvre avec iOS 16 pour remplacer le besoin de mots de passe. La fonctionnalité est proposée en partenariat avec Apple, Google et Microsoft – sur la base de la norme FIDO.

La configuration est assez simple. Les utilisateurs qui souhaitent s’inscrire via un site Web ou une application utilisant Passkeys seront invités à créer un compte comme d’habitude (ce processus n’a pas changé). Ensuite, une fenêtre apparaîtra demandant d’enregistrer un mot de passe. Lorsque l’utilisateur revient sur ce site Web ou cette application pour se connecter, il peut sélectionner son mot de passe et valider à l’aide de Face ID ou Touch ID. Aucun nom d’utilisateur, mot de passe ou autre authentification n’est nécessaire.

Passkeys sur macOS Ventura. Crédits : Apple

Les clés de sécurité fonctionnent sur tous les appareils Apple exécutant iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura. Toutes les clés créées sur un système d’exploitation sont synchronisées entre les appareils du même utilisateur via iCloud Keychain. De plus, les clés d’accès locales et celles échangées avec iCloud sont cryptées de bout en bout, elles sont donc illisibles.

Bien que cette fonctionnalité soit encore limitée dans sa disponibilité, c’est un outil précieux pour rendre plus difficile pour les attaquants de violer les comptes.

Sécuriser et chiffrer les notes

Bien que la possibilité de verrouiller ou de « sécuriser » les notes créées dans l’application Notes ne soit pas si nouvelle, il convient de noter que la fonctionnalité existe. Les notes sécurisées sont cryptées de bout en bout et peuvent être consultées à l’aide d’une phrase secrète fournie par l’utilisateur ou simplement en s’authentifiant avec Face ID ou Touch ID.

Il existe plusieurs façons de sécuriser une note, mais la plus rapide est de maintenez enfoncé dessus depuis un dossier, appuyez sur Verrouiller la noteet voilà.

Apple explique comment il crypte les notes sécurisées :

« Lorsqu’un utilisateur sécurise une note, une clé de 16 octets est dérivée de la phrase secrète de l’utilisateur à l’aide de PBKDF2 et SHA256. La note et toutes ses pièces jointes sont cryptées à l’aide d’AES avec Galois/Counter Mode (AES-GCM).

AES-GCM est un chiffrement sécurisé et, du point de vue de la cryptomonnaie, offre une meilleure intégrité des données et est légèrement plus rapide que des modes de chiffrement similaires comme CBC. Bien que le piratage de ce type de cryptage puisse techniquement prendre des milliards d’années avec la technologie informatique actuelle, il est important de noter qu’aucun système n’est entièrement sécurisé.

Contrôle de sécurité

Une autre nouvelle fonctionnalité de sécurité importante avec iOS 16 est le contrôle de sécurité. Ce nouvel outil est conçu pour les personnes victimes ou à risque de violence domestique et permet aux utilisateurs de vérifier avec qui ils partagent des informations, de restreindre les messages et FaceTime, de réinitialiser les autorisations de confidentialité du système, de modifier les codes d’accès associés à leur iPhone ou identifiant Apple, etc. .

Voici comment Apple décrit Safety Check pour iPhone :

« Si votre sécurité personnelle est en danger, vous pouvez utiliser Safety Check sur iPhone (exécutant iOS 16 ou version ultérieure) pour arrêter rapidement de partager vos informations ou pour revoir et mettre à jour le partage avec des personnes et des applications individuelles. »

En fin de compte, cette fonctionnalité peut agir presque comme un bouton de panique si vous vous trouvez dans une situation où vous souhaitez couper complètement l’accès. Vous pouvez le trouver en allant sur Réglages > Confidentialité et sécurité > Contrôle de sécurité

À mesure que nos appareils deviennent de plus en plus intégrés, il en va de même pour la protection de nos données et de notre vie privée. Même si aucune des nouvelles fonctionnalités d’iOS 16 axées sur la sécurité ne vous intéresse, il est essentiel de mettre à jour en permanence la dernière version d’iOS, qui, plus probablement qu’autrement, ajoute des correctifs critiques aux failles de sécurité et supprime les bugs qui contribueront à améliorer votre expérience.

Plus de sujets liés à la sécurité de Netcost-security.fr:

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :