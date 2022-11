La version bêta publique d’iOS 16.2 est désormais disponible avec de nouvelles fonctionnalités d’affichage Always-On

Apple déploie aujourd’hui une nouvelle version bêta publique d’iOS 16.2 pour les testeurs, suite à la mise à jour d’hier pour les développeurs. iOS 16.2 beta 3 inclut un changement majeur pour l’affichage Always-On de l’iPhone 14 Pro, avec la possibilité de désactiver les aspects de fond d’écran et de notification de l’affichage…

Officiellement, iOS 16.2 ajoute la nouvelle application de collaboration Freeform et des améliorations à l’application Home. Sous la capuche, Netcost-security.fr a découvert qu’Apple travaillait sur un nouveau « mode d’accessibilité personnalisé » qui offrira une expérience « rationnalisée » pour iPhone et iPad.

iOS 16.2 beta 3 a également ajouté de nouvelles bascules pour l’affichage Always-On dans l’application Paramètres : une pour désactiver la fonction « Afficher le fond d’écran » et une autre pour désactiver la « fonction Afficher les notifications ». Si vous désactivez les fonctionnalités de fond d’écran et de notifications, l’écran Always-On de votre iPhone 14 Pro affichera un design noir pur à côté de vos widgets d’écran de verrouillage et de l’heure.

Voici un aperçu de tout ce que nous avons découvert jusqu’à présent :

D’après les rapports de Bloomberg, iOS 16.2 est actuellement prévu pour une sortie à la mi-décembre. Comme toujours, il est possible que ces mises à jour soient retardées ou que des fonctionnalités soient supprimées en fonction des progrès du développement et des tests au cours du mois prochain.

En plus d’iOS 16.2 beta 3, Apple a également mis les mises à jour suivantes à la disposition des utilisateurs enregistrés dans le programme logiciel Apple Beta :

iPadOS 16.2 bêta 3

macOS Ventura 13.1 bêta 3

watchOS 9.2 bêta 3

tvOS 16.2 bêta 3

