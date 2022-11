Si vous avez l’habitude de personnaliser vos applications, vous devez essayer cette fonction secrète de Google Chrome

Tout comme sa version mobile, Chrome pour Android a été mis à jour pour introduire la prise en charge de Material You.

Depuis le lancement d’Android 12 il y a plus d’un an, Google s’est efforcé d’apporter son nouveau style de design personnalisable, connu sous le nom de « Material You », à la grande majorité de ses applications et services. Chrome a été l’une des premières plates-formes à recevoir cette mise à jour, bien qu’il l’ait fait dans sa version destinée aux téléphones mobiles. Désormais, Google prépare déjà l’arrivée de Material You sur la version de bureau de Chrome.

Comme indiqué par 9to5Google, la dernière version de Chrome Canary pour les ordinateurs Windows, MacOS et Linux inclut une option masquée pour activer les thèmes dynamiques Material You, et tout utilisateur de Chrome peut désormais utiliser cette fonctionnalité.

Vous pouvez donc utiliser les thèmes dynamiques de Chrome sur votre PC

Si vous n’êtes pas trop familier avec Material You, sachez qu’il s’agit d’un style de design basé sur le concept de personnalisation dynamique. Sur les téléphones et tablettes avec des versions Android supérieures à Android 12, les couleurs du système s’adaptent automatiquement aux couleurs du fond d’écran. Et les menus de l’interface, ainsi que certaines applications, adoptent ces couleurs pour offrir une expérience plus unifiée sur l’ensemble du système.

Sur la version de bureau de Chrome, l’expérience est quelque peu différente. Comme nous l’avons vu dans les captures d’écran partagées, les couleurs de l’interface Chrome changent en fonction des couleurs de fond de la nouvelle page à onglet que l’utilisateur a définies.

La fonction est actuellement en phase de test. Pour l’utiliser, il est nécessaire d’avoir téléchargé la dernière version de Chrome dans sa version « Canari », puis de recourir aux fonctions expérimentales ou au menu « drapeaux » du navigateur. À partir de là, vous devez activer l’option intitulée « Personnaliser l’extraction des couleurs Chrome ».

Compte tenu de la fréquence à laquelle Google publie les mises à jour de Chrome, il faudra probablement un certain temps pour que cette fonctionnalité atteigne tous les utilisateurs de la version stable du navigateur. Il le fera probablement à un moment donné au début de 2023, probablement aux côtés de la version 110 de Chrome.