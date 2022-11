Cette application est une arnaque et amène les utilisateurs mobiles Samsung tête baissée

Un développeur suspect a publié une version présumée pour tous les terminaux DropShip, l’un des modules les plus intéressants de Good Lock.

Comme nous imaginons que vous le savez déjà, Samsung dispose d’une plate-forme appelée Good Lock grâce à laquelle une personnalisation avancée peut être utilisée dans ses terminaux, dans le style de ce qui était autrefois le Xposed Framework (combler l’écart).

A travers cette plateforme, la firme coréenne expérimente et essaie également de nouvelles choses. Parmi ces nouvelles expériences, nous avons un module appelé DropShip, actuellement exclusif pour les téléphones avec One UI 5. Avec cette application, vous pouvez partager des fichiers avec d’autres téléphones, tablettes et PC.

Selon les rapports de l’Autorité Android, une application appelée DropShip est apparue dans le Play Store, mais ce n’est pas ce qu’elle prétend être…

Une application suspecte qui ne fonctionne pas

Cette application a la même icône que l’original. Même le nom du package (com.samsung.dropship_client) fait référence au module Samsung, mais il ne provient pas du fabricant coréen. Le développeur est Assert Studio, qui serait célèbre pour avoir publié d’autres applications malveillantes dans le passé.

Si nous plongeons un peu dans sa section dans le Play Store, nous trouverons ce qui semble être une fausse application pour les écouteurs Bluetooth de Nothing Ear 1, Nothing. Comme le souligne la source, bien que Samsung puisse utiliser des tiers pour publier des applications sous un nom différent, rien ne ciblerait le Nothing Ear 1. Évidemment, ce n’est pas le cas.

En plus de cela, ce développeur a également dans son catalogue une version mobile douteuse du jeu Victoria 3 et une autre application appelée Assert Audio Testing Tool.Nous doutons fortement que cette version mobile de Victoria 3 soit réelle. Concernant l’autre application, voir l’historique de ce « développeur » ne donne pas envie de découvrir de quoi il s’agit.

Et que se passe-t-il lorsque l’application est téléchargée ? Eh bien, nous obtenons quelque chose qui ne fonctionne même pas. La seule chose qui apparaît à l’écran est un message indiquant que l’application doit être mise à jour, rien de plus.

Il est compréhensible que les utilisateurs de Samsung soient éperdus à cause de cette application, puisque le module DropShip n’est actuellement disponible qu’en Corée du Sud. Ses fonctionnalités sont très intéressantes et il est logique de vouloir l’essayer, mais pour cela il faudra attendre qu’il débarque globalement.