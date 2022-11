Snapdragon 8 Gen 2 vs Snapdragon 8 Gen 1 : le comparatif le plus hot du moment

Nous comparons les deux processeurs mobiles Qualcomm et révélons toutes les nouveautés que comprend le Snapdragon 8 Gen 2.

Après des mois de rumeurs, le fabricant de puces américain Qualcomm vient de présenter en partenariat son nouveau chipset de franchise pour téléphones Android haut de gamme en 2023, un Snapdragon 8 Gen 2 qui fera ses débuts dans ces 5 terminaux qui verront le jour avant fin 2022 .

Mais le Snapdragon 8 Gen 2 est-il vraiment bien meilleur que le Snapdragon 8 Gen 1 ? Pour répondre à cette question, ci-dessous, nous détaillons toutes les différences entre les deux chipsets premium de Qualcomm.

Ce sont toutes les nouvelles que le nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 intègre

La première grande différence entre le Snapdragon 8 Gen 2 et le Snapdragon 8 Gen 1 se trouve dans son CPU, qui, bien qu’il soit également fabriqué en 4 nanomètres, présente une grande différence à la fois dans la conception et dans l’efficacité thermique. En effet, Qualcomm a décidé de miser sur TSMC au lieu de Samsung pour le fabriquer, en raison des problèmes de performances rencontrés par le Snapdragon 8 Gen 1 en raison de son échauffement excessif.

En ce qui concerne l’architecture de base du processeur, alors que le Snapdragon 8 Gen 1 présentait une conception octa-core avec un seul cœur ARM Cortex-X1 cadencé à 3,0 GHz, 3 cœurs Cortex-A710 à 2,5 GHz et 4 Cortex- Cœurs A510 à 1,8 GHz, le Snapdragon 8 Gen 2 mise sur une configuration à 8 cœurs avec un puissant cœur Cortex-X3 cadencé à 3,2 GHz, 4 cœurs Cortex-A715 à 2,8 GHz et trois autres cœurs Cortex-A510 à 2,0 GHz. .

Ce changement de CPU se traduit par une amélioration des performances de 35% et une efficacité énergétique de 40% par rapport à la génération précédente.

De la même manière, le GPU Adreno 740 qui monte le Snapdragon 8 Gen 2 améliore les performances de l’Adreno 730 qui équipait le Snapdragon 8 Gen 1 de 25% et, en plus, consomme 40% d’énergie en moins, ce qui se traduira par un de meilleures performances et une plus grande autonomie du terminal.

En ce sens, nous devons également souligner que Qualcomm a introduit la technologie d’accélération matérielle Ray Tracing dans le Snapdragon 8 Gen 2, qui améliorera votre expérience lorsque vous jouez avec le mobile, car elle simule mieux le comportement physique de l’écran léger dans le monde réel. , ce qui rend les reflets et les ombres plus réalistes.

Si l’on se concentre sur l’ISP, qui est un petit processeur dédié à la prise de photos, le Snapdragon 8 Gen 2 dispose d’une nouvelle fonction appelée Cognitive ISP qui utilise l’IA pour identifier un grand nombre d’éléments dans une scène en temps réel, comme les visages, les cheveux, les vêtements, les traits du visage, le teint de la peau ou le ciel. De plus, ce nouveau FAI est compatible avec le capteur photo ISOCELL HP3 de 200 mégapixels de Samsung et avec le codec AV1 qui permet de lire des vidéos en qualité 8k HDR à 60 FPS.

Au niveau de la connectique, la grande nouveauté du modem Snapdragon X70 5G qui équipe la 8 Gen 2, qui est compatible avec les bandes mmWave et sub-6 en modes SA et NSA, c’est qu’il permet l’utilisation de deux cartes SIM 5G à en même temps. .

De même, le nouveau chipset Qualcomm est également compatible avec la norme Wi-Fi 7 qui offre une vitesse allant jusqu’à 5,8 Gbps et avec Bluetooth 5.3.

Enfin, en termes de performances, le Snapdragon 8 Gen 2 s’améliore considérablement par rapport au Snapdragon 8 Gen 1, puisque, comme vous pouvez le voir sur l’image que nous vous laissons sur ces lignes, dans Geekbench, le nouveau chipset Qualcomm obtient 1 485 points en simple -core et 4 739 multicœurs contre 1 231 monocœur et 3 708 multicœur pour le Snapdragon 8 Gen 1.