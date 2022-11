Mosyle apporte la sécurité des terminaux Apple à l’iPhone et à l’iPad

Mosyle annonce sa première solution de sécurité des terminaux pour les administrateurs informatiques à la recherche de solutions pour l’iPhone et l’iPad. Mosyle Hardening & Compliance protège les employés iOS, les aide à se conformer aux protocoles de sécurité et aux réglementations et maintient leurs appareils à jour.

Au cours des dernières années, Mosyle a étendu sa portée au-delà de la gestion des appareils Apple et a fusionné des solutions innovantes de sécurité des terminaux dans notre plate-forme », a déclaré Alcyr Araujo, fondateur et PDG de Mosyle. « Aujourd’hui est une autre étape majeure dans notre parcours de sécurité, car nous étendons la même protection avancée aux appareils iPhone et iPad.

La nouvelle solution de sécurité des terminaux arrive à un moment où l’utilisation d’iOS et d’iPadOS dans les entreprises ne cesse de croître. Selon une étude menée en 2022 par Mosyle, 81 % des employés utilisent un iPhone au travail et 65 % utilisent un appareil iPad pour les affaires.

Le produit Mosyle Hardening & Compliance fournit des fonctionnalités de sécurité avancées pour ces appareils, notamment :

Utilisation de contrôles de sécurité prêts à l’emploi pour automatiser le processus de configuration des appareils.

La conformité de chaque appareil iOS et iPadOS est surveillée par rapport à tous les contrôles de sécurité activés, et tout appareil non conforme est signalé.

Rationalise et automatise toutes les tâches nécessaires aux audits de sécurité et aux certifications, offrant une visibilité complète et des journaux pour les appareils et les contrôles.

Le renforcement et la conformité pour iOS et iPadOS sont inclus dans le package Mosyle Fuse conçu pour les administrateurs informatiques qui souhaitent une solution de gestion Apple complète.

