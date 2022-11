Ces 6 téléphones OnePlus sont déjà mis à jour vers Android 13 avec OxygenOS 13

OnePlus continue de déployer Android 13 parmi les appareils de son catalogue : ces 6 mobiles reçoivent déjà la mise à jour.

Avec Samsung, une autre des entreprises qui semble faire du bon travail lorsqu’il s’agit d’apporter Android 13 aux téléphones de son catalogue est OnePlus. La firme chinoise a commencé il y a longtemps le déploiement d’OxygenOS 13 parmi ses modèles les plus récents, et aujourd’hui, elle met déjà à jour même les téléphones lancés il y a plus de deux ans.

Par le biais de son forum officiel, la marque a annoncé aujourd’hui une nouvelle étape du déploiement de la mise à jour vers Android 13, qui comprend des modèles haut de gamme d’il y a plusieurs années. Ainsi, un total de six appareils reçoivent la dernière version d’Android à ce jour ainsi que les dernières nouvelles d’OxygenOS.

Toute la série OnePlus 8 est mise à jour vers Android 13

Dans le cadre de la nouvelle phase de déploiement d’OxygenOS 13, OnePlus a mis à jour l’ensemble de la série OnePlus 8 vers la dernière version d’Android, y compris les OnePlus 8 et 8 Pro, et le OnePlus 8T sorti mi-2020.

Les autres modèles mis à jour font partie des séries OnePlus 9 et 10, bien qu’il s’agisse de modèles qui n’ont pas été vendus dans le monde entier. La liste complète des mobiles est disponible ci-dessous :

Tous les modèles reçoivent la mise à jour via OTA, ses utilisateurs devraient donc trouver la nouvelle version disponible dans les prochains jours. À partir de ce moment, vous pourrez profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités incluses par OxygenOS 13, y compris un design entièrement renouvelé appelé « design aquamorphique », en plus de nombreux autres changements inclus dans Android 13.

En plus des modèles indiqués, OnePlus a déjà mis à jour d’autres terminaux vers la dernière version d’Android, notamment les OnePlus 10 Pro et OnePlus 10T, OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, et bientôt, la nouvelle version atteindra divers modèles de la série Nord. .