Les DM de Twitter sont susceptibles d’obtenir un cryptage de bout en bout ; Retour de Twitter Blue ; Musc ultimatum

Dans une rare bonne nouvelle sur le réseau social, les DM (messages directs) de Twitter semblent prêts à obtenir un cryptage de bout en bout. Après qu’une référence a été trouvée à la fonctionnalité de confidentialité non annoncée dans le code de l’application Android, Musk a semblé confirmer le plan, répondant à un tweet avec un emoji clignotant…

Cryptage de bout en bout pour les DM Twitter

Maître de la rétro-ingénierie Jane Manchun Wong repéré le code.

Twitter ramène des DM cryptés de bout en bout Voir des signes de la fonctionnalité en cours d’élaboration dans Twitter pour Android

‹activity android: name-'com.twitter.chat.composer.encryption. ChatEncryptionKeysActivity" /> ‹string name="conversation_key_description">"This number was generated from your encryption keys from this conversation. If it matches the number in the recipient's phone, end-to-end encryption is guaranteed"</string> ‹string name="conversation_key_header"-Conversation key</string> ‹string name-"encryption. keys_title"b Encryption keys</string>

Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a répondu avec un seul emoji.

Retour de la vérification Twitter Blue le 29 novembre

Le plus grand changement que le chef Twit a mis en œuvre peu de temps après avoir pris le contrôle de Twitter a été de réorganiser l’abonnement Twitter Blue pour offrir la coche bleue vérifiée à toute personne disposée à payer 8 $ par mois – sans tenter de vérifier réellement les identités. À la surprise de personne d’autre que Musk, cela a créé une saison ouverte pour les trolls, les farceurs et les escrocs.

Twitter a introduit une deuxième coche, celle-ci grise, pour désigner les comptes officiels. Cette fonctionnalité n’a duré que quelques heures avant que Musk ne la tue. Le lendemain, l’abonnement Twitter Blue avait également disparu.

Musk a maintenant annoncé que la fonctionnalité reviendrait plus tard ce mois-ci.

Relance en barque de Blue Verified au 29 novembre pour s’assurer qu’il est solide comme le roc – Elon Musk (@elonmusk) 15 novembre 2022

Rien n’indique pour l’instant si les identités seront vérifiées ou quelles autres mesures pourraient être prises pour prévenir les abus.

Musk lance un ultimatum au personnel de Twitter

Le Washington Post rapporte que Musk a envoyé ce matin un ultimatum à tout le personnel de Twitter, leur disant de travailler dur pendant de longues heures ou d’être licenciés.

Interne du milieu des affaires posté une copie complète de l’e-mail :

À l’avenir, pour construire un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus concurrentiel, nous devrons être extrêmement inconditionnels. Cela indique travailler de longues heures à haute intensité. Seule une performance exceptionnelle constituera une note de passage. Twitter sera également beaucoup plus axé sur l’ingénierie. La conception et la gestion des produits seront toujours très importantes et relèveront de moi, mais ceux qui écrivent du bon code constitueront la majorité de notre équipe et auront la plus grande influence. En son cœur, Twitter est une société de logiciels et de serveurs, donc je pense que cela a du sens. Si vous êtes sûr de vouloir faire partie du nouveau Twitter, veuillez cliquer sur oui sur le lien ci-dessous : [Google form link] Quiconque ne l’a pas fait avant 17 h HE demain (jeudi) recevra trois mois d’indemnité de départ. Quelle que soit la décision que vous prendrez, merci pour vos efforts pour faire de Twitter un succès.

L’e-mail est certain de voir un nombre important d’employés refuser d’accepter les conditions non définies, ce qui entraînera un nouvel exode de personnel.

Il est également probable que l’e-mail enfreindrait le droit du travail dans certaines juridictions dans lesquelles Twitter opère, en modifiant unilatéralement un contrat de travail.

Photo : Max Harlynking/Unsplash

