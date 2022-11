Ce seront les 5 premiers téléphones avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Les premiers constructeurs confirment déjà quels seront leurs premiers paris avec le nouveau Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm.

Le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 est déjà une réalité, et il promet de devenir le processeur phare pour Android haut de gamme en 2023. Cependant, on sait que les premiers téléphones équipés de ce processeur débarqueront sur le marché avant fin 2022.

Peu de temps après l’annonce de la nouvelle plate-forme de Qualcomm, plusieurs fabricants de smartphones se sont précipités pour confirmer leur intention de lancer de nouveaux téléphones Android avec le dernier moteur de Qualcomm à l’intérieur. Maintenant, nous savons déjà lesquels seront les premiers à arriver.

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi a été l’une des premières entreprises à confirmer l’arrivée d’un nouveau produit phare avec un processeur Snapdragon 8 Gen 2 dans son catalogue. Tout semble indiquer qu’il s’agira du Xiaomi 13 Pro, dont le lancement en Chine est prévu avant la fin de l’année.

OnePlus 11

Un autre qui ne manque pas son rendez-vous avec le dernier né de Qualcomm est OnePlus. La firme chinoise a confirmé via son profil Weibo que le futur OnePlus 11 (toutes les rumeurs suggèrent qu’il n’y aura pas de OnePlus 11 Pro cette année) montera le dernier processeur phare de la firme californienne. Pour le moment, sa date de sortie n’a pas été dévoilée.

HONOR 80 Pro

L’ex-filiale de Huawei, HONOR, prévoit d’annoncer sa nouvelle génération de flagships dans les prochaines semaines, et tout semble indiquer que le HONOR 80 Pro sera le modèle choisi par la famille pour équiper le Snapdragon 8 Gen 2. Sa présentation aura lieu le 23 octobre.

Motorola Edge 40 Pro

La série Edge de Motorola continuera de croître cette année, avec le premier modèle de la marque équipé du nouveau Snapdragon 8 Gen 2. Son nom est Motorola Edge 40 Pro et il arriverait en Chine avant la fin de l’année, pour se propager plus tard au reste de la planète.

OPPO Trouver X6 Pro

De la même manière que OnePlus prévoit de lancer son pari avec le Snapdragon 8 Gen 2, sa société sœur, OPPO, prévoit également de dévoiler de nouveaux smartphones de la série Find X avec ce nouveau processeur. Il s’agit probablement du OPPO Find X6 Pro.

Ce ne sont là que quelques-uns des smartphones qui arriveront avec la puce Snapdragon 8 Gen 2 dans les prochaines semaines. Cependant, on s’attend à ce que davantage de marques décident de rejoindre et de lancer de nouveaux modèles au cours des premiers mois de 2023. Selon Qualcomm, des marques telles que iQOO, nubia, REDMAGIC, Redmi, SHARP, Sony Corporation, vivo, MEIZU et ZTE sont également planning recours à sa nouvelle plateforme de référence.