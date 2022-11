Pourquoi est-ce le meilleur moment de l’année pour changer de mobile ?

Vaut-il mieux acheter son mobile en fin d’année ou vaut-il mieux attendre ?

Certaines personnes passent toute l’année à attendre le meilleur moment pour acheter un mobile, espérant que les modèles haut de gamme baisseront de prix ou que les nouvelles générations apporteront des changements révolutionnaires. Normalement, ce n’est pas le cas, et en fait, à plus d’une occasion, nous avons vu à quel point les nouveaux modèles présentés au début de l’année n’apportent guère d’innovations importantes, et il est beaucoup plus conseillé d’acheter les produits de la génération précédente , profitant des baisses de prix.

En effet, une grande partie des consommateurs décident de changer de mobile en fin d’année, juste avant le début de la saison de Noël, coïncidant avec des dates comme le Black Friday. Et dans la plupart des cas, la réalité est que l’achat d’un nouveau smartphone autour de ces dates est généralement la meilleure décision. Nous allons expliquer pourquoi.

Black Friday : le meilleur moment de l’année pour trouver des offres mobiles

Le Black Friday est célébré chaque année le dernier vendredi de novembre. C’est une journée spéciale au cours de laquelle la grande majorité des magasins du monde entier offrent des remises sur bon nombre de leurs produits. En général, les meilleures affaires se trouvent généralement dans les produits technologiques.

Concrètement, les smartphones font partie des produits les plus vendus lors du Black Friday, et ce n’est pas étonnant. Le fait d’être tenu avant la fin de l’année indique que la plupart des fabricants de smartphones ont déjà lancé leurs gros paris pour l’année, et la plupart subiront une sorte de réduction de leur prix d’origine.

De plus, comme la nouvelle génération de smartphones approche à grands pas, certains magasins cherchent déjà un moyen de se débarrasser du stock disponible de la génération actuelle, les baisses de prix sont donc encore plus agressives, et c’est le consommateur qui finit par en profiter.

À cela, il faut ajouter la proximité du mois de décembre et le fait qu’il y a de plus en plus de personnes qui décident de faire leurs achats de Noël en novembre, ce dont profitent les magasins en offrant des remises encore plus importantes dans le but d’attirer un plus grand nombre de clients, plus grand nombre de consommateurs.

Ainsi, peu importe que vous recherchiez un smartphone haut de gamme ou un milieu de gamme moins cher : si vous pouvez attendre le Black Friday, vous pourrez obtenir votre modèle préféré à un prix bien inférieur. que la normale.

Cerise sur le gâteau, c’est que depuis quelques années, il n’est même plus nécessaire d’attendre le dernier vendredi de novembre : de nombreux magasins commencent leur saison des soldes quelques semaines avant, comme dans le cas du Black Friday de PCComponentes, qui à partir du 6 Novembre Novembre nous apporte de bonnes affaires sur des produits de toutes sortes.

Par conséquent, si vous songez depuis longtemps à changer de téléphone portable, sachez qu’il s’agit de l’une des meilleures opportunités que vous trouverez tout au long de l’année si votre intention est d’économiser de l’argent. Et si vous ne savez pas par où commencer, rappelez-vous que vous avez toutes sortes de mobiles et de smartphones chez PcComponentes avec de grandes remises à l’occasion de ce Black Friday 2022.