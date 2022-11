Apple publie iOS 16.2 Beta 3 avec plus d’options AOD

Apple teste la version bêta d’iOS 16.2 depuis la sortie d’iOS 16.1 le mois dernier. Et la nouvelle mise à jour devrait arriver le mois prochain. Pour poursuivre les tests, Apple a publié la troisième version bêta d’iOS 16.2 avec quelques modifications et plusieurs corrections de bugs. Vous souhaitez mettre à jour iOS 16.2 Beta 3, voici tout ce que vous devez savoir.

Plus tôt dans la journée, Apple a également poussé la fonction SOS d’urgence au public. Il est apparu seul dans les paramètres sur l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro exécutant iOS 16.1 au Canada et aux États-Unis. Apple apporte les fonctionnalités restantes d’iOS 16 soit par le biais de mises à jour régulières, soit par liaison radio. iOS 16 avait de nombreux problèmes, mais ceux-ci ont été corrigés dans les dernières mises à jour.

Parallèlement à iOS 16.2 Beta 3, Apple a également publié iPadOS 16.2 Beta 3, tvOS 16.2 Beta 3, watchOS 9.2 Beta 3, macOS Ventura 13.1 Beta 3, macOS Monterey 12.6.2 RC2 et macOS Big Sur 11.7.2 RC2. La troisième version bêta d’iOS 16.2 est livrée avec 20C5049e. Selon le numéro de build, il pourrait être publié une semaine avant le début de la saison des vacances.

En parlant de changements, la dernière mise à jour bêta ajoute une option pour afficher et supprimer les fonds d’écran et les notifications de l’écran Always on Display. Actuellement, nous n’avons observé que ce changement, mais une fois que nous aurons trouvé d’autres changements, nous les ajouterons ci-dessous. Par ailleurs, il existe des corrections de bugs et des améliorations de sécurité.

Actuellement, la mise à jour iOS 16.2 Beta 3 est en cours de déploiement pour les développeurs, mais elle sera bientôt également disponible pour les utilisateurs de la version bêta publique. Si vous avez installé le profil bêta iOS 16, vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour en accédant à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. Une fois la mise à jour disponible, vous pouvez télécharger et installer la mise à jour.

Avant de mettre à jour votre iPhone vers iOS 16.2 beta 3, assurez-vous de sauvegarder les données importantes et de les charger à au moins 50 % pour éviter toute interruption.

Articles Liés: