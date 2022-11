Update WhatsApp : cette nouvelle fonction permet de s’envoyer des messages à soi-même

Ce nouveau « auto-chat » vous permettra de sauvegarder des messages ou des notes, des images ou n’importe quel fichier de manière simple en vous l’écrivant… Comme vous l’avez fait sur Telegram !

C’était l’une des différences entre Telegram et WhatsApp et sûrement l’option qui me manquait le plus à chaque fois que j’utilisais le service de messagerie de Mark Zuckerberg et le sien, et c’est que j’ai toujours pu utiliser Telegram presque comme un référentiel où je peux partir notes, images rapides, documents, photos ou tout fichier temporairement pour le télécharger plus tard sur d’autres appareils.

Cela a été possible grâce au « discuter avec soi-même » qui a toujours été disponible sur la plateforme de messagerie de Pavel Durov, et qui est maintenant apparemment implémenté sur WhatsApp depuis la version bêta 22.23.74 qui est disponible sur iOS.

WaBetaInfo nous a dit comme toujours, nous donnant la bonne nouvelle que même dans les versions bêta pour Android à partir du 2.22.24.11, nous pouvons ouvrir des conversations avec notre propre numéro de téléphone pour nous écrire des notes ou des rappels, laisser des photos ou tout autre type de fichier. .

De plus, comme on peut le voir dans les captures d’écran ci-jointes, l’accès à cet « auto-chat » a été modifié, facilitant le point d’entrée, quelque chose de très nécessaire avant la mise en ligne et qui pourrait indiquer que l’option sera probablement disponible très bientôt. dans les versions stables :

Les astuces essentielles sur WhatsApp que chaque utilisateur devrait connaître

Comme vous l’aurez vérifié, notre contact personnel sera désormais un contact de plus dans la liste des personnes avec qui discuter dans l’application, bien qu’une fois la conversation ouverte, un titre de chat apparaît quelque peu différent du style « Messages avec vous-même » ou similaire, selon les traductions.

Concernant la sécurité, sachez que ces messages seront disponibles et visibles sur tous les appareils liés à notre compte WhatsApp, et ils seront bien évidemment envoyés chiffrés de bout en bout comme toute autre conversation.

Des sources disent que certains utilisateurs d’iOS reçoivent déjà cette nouvelle option dans des versions stables, probablement en tant que test pilote, il faut donc s’attendre à ce que dans quelques jours ou quelques semaines, nous puissions tous ouvrir des discussions avec nous-mêmes sur WhatsApp sur Android et iOS. .. Il va falloir s’armer d’un peu plus de patience !