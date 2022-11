Nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 : le processeur Android haut de gamme de 2022 est désormais officiel

Le nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 a été vu avant sa présentation officielle. Ce sont vos spécifications.

Qualcomm, la société célèbre pour avoir créé la plupart des processeurs que nos téléphones portables embarquent, a annoncé dans ce qui semble être une erreur de planification les spécifications du nouveau processeur de la gamme.

Il y a quelques mois, nous avions déjà anticipé certaines fonctionnalités du nouveau processeur haut de gamme 2022 pour Android mais, dans ce cas, il semble que ce soit la même entreprise qui va faire une publication sur sa page officielle sous peu.

Le nouveau Qualcomm Spandragon 8 Gen2 a été annoncé par erreur

Comme nous le présente un utilisateur sur Twitter, il nous a dit que le nouveau processeur avait été annoncé par erreur, montrant une image avec les nouvelles fonctionnalités supposées de ce qui serait le processeur haut de gamme.

Qualcomm a annoncé le Snapdragon 8 Gen 2 ! Socket en charge du décodage AV1 (@8K60), enfin ! https://t.co/n7hAyboR0Y – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 15 novembre 2022

Caractéristiques Qualcomm Snapdragon Gen2

spécifications Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Processus de fabrication 4nm CPU 1x bras Cortex-X3 à 3,2 GHz

Performances 4x Arm Cortex @ 2,8 GHz

3x Arm Cortex à 2,0 GHz d’efficacité GPU adréno 740

Raytracing dans l’accélération matérielle en temps réel

Gaming HDR avec une profondeur de 10 bits.

Socket en charge des API : OpenGL 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.3 Filtrer QHD+ jusqu’à 144Hz4K jusqu’à 60Hz IA Processeur hexagonal Qualcomm

Capacité 4,5 fois supérieure à la génération précédente Mémoire LPDDR5X (4200 Mbps) jusqu’à 16 Go

UFS 4.0 FAI FAI HDR 18 bits

jusqu’à trois caméras simultanées sans décalage de 36MP

Ralenti à 720p jusqu’à 960FPS

Capture vidéo 8K à 30 FPS

Capture vidéo 4K à 120FPS

Lecture vidéo 8K à 60FPS

Réduction du bruit multi-images (MFNR) Modem Modem RF Snapdragon X70

Sub-6GHz + mmWave prêt

Jusqu’à 10 Gbit/s de téléchargement

Téléchargement jusqu’à 3,5 Gbit/s

Agrégation de transporteurs 4CC

8CCmmWave connectivité Bluetooth 5.3

Wi-Fi 7 jusqu’à 5,8 Gb/s

Audio spatial avec détection de mouvement de la tête

Comme nous avons pu le voir dans les communiqués de presse, les spécifications qu’aurait le Snapdragon Gen2 dépasseront initialement en partie celles dont nous avions déjà parlé à l’époque.

Un CPU plus performant et des cœurs un peu plus puissants

Côté CPU, il disposera d’un cœur principal hautes performances jusqu’à 3,2 GHz de puissance avec architecture ARM Cortex-X3, accompagné de 4 cœurs de performance supplémentaires jusqu’à 2,8 GHz et de 3 cœurs d’efficacité de 2 GHz, pour l’accompagner.

Par rapport au Snapdragon Gen1, nous n’aurions pas une amélioration significative de la vitesse mais nous aurions une nouvelle architecture et une efficacité plus élevée, qui sera 25% plus efficace que la génération précédente.

L’Adreno 740 améliorera ses performances de 25%

Le CPU est accompagné du GPU Adreno 740 mis à jour, qui aura 25% de performances en plus et sera plus efficace que sa génération précédente.

L’adrénos 740 prendra en charge l’accélération matérielle du traçage de rayons en temps réel, la prise en charge des jeux HDR et la prise en charge des dernières API de technologie de jeu.

Nouveau modem 5G et Wi-Fi améliorés pour atteindre 10 Gbps

L’un des changements les plus intéressants annoncés dans le nouveau processeur est le nouveau modem Snapdragon X70 5G. Ce nouveau modem pourra prendre en charge la norme 5G DSDA, qui se traduit par des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 10 Gbps et des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 3,5 Gbps.

Quant au Wi-Fi, le nouveau haut de gamme disposera du système Qualcomm FastConnect 7800, une technologie qui prend en charge le Wi-Fi 7 avec des vitesses de pointe de 5,8 Gbps dans les normes 802.11be, 802.11ax, 802.11ac et 802.11a/. b/g/n. Les bandes que vous pouvez utiliser sont 5 et 6 GHz avec une bande passante comprise entre 20 et 160 MHz.

Amélioration substantielle de l’IA ​​​​pour le et de la caméra pour le Gen2

Le Snapdragon 8 Gen2 aura une mise à jour de son cœur de traitement AI ou du processeur Qualcomm Hexagon avec lequel il aurait 4,35 fois plus de puissance que la génération précédente.

En ce qui concerne la section photographique, le nouveau processeur pourra prendre en charge des objectifs photographiques jusqu’à 200 mégapixels, avec jusqu’à des configurations de caméras triples de 36 MP à 30 FPS, des caméras doubles de 64 + 36 MP à 30 FPS ou jusqu’à 108 MP sans temps de réponse lors de la prise de vue.

En ce qui concerne la section vidéo, le processeur pourra capturer des vidéos jusqu’à 8K HDR à 30 FPS ou 4K à 120 FPS, ce qui indique une avancée significative à cet égard pour améliorer l’affichage vidéo sur nos terminaux.

4K à 60 Hz, HDR10+ et Dolby Vision

En ce qui concerne la prise en charge de l’affichage, nous avons de la chance car la nouvelle puce prendra en charge des résolutions de 4K à 60 Hz et QHD+ jusqu’à 144 Hz, prenant également en charge les écrans externes jusqu’à 4K à 60 Hz et une profondeur de couleur de 10 bits, avec Dolby Vision et une technologie de compensation des écrans OLED.