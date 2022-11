C’est une excellente tablette bon marché et c’est de Samsung : écran haute résolution, Android 12 et énorme batterie

Remise de 70 euros pour cette tablette pas chère de qualité, dotée d’un écran de 10,5 pouces, de quatre haut-parleurs et de bonnes performances.

La Samsung Galaxy Tab A8 se démarque parmi les meilleures tablettes Samsung pour offrir une expérience de qualité à un très bon prix. Il dispose d’un grand écran, d’un bon processeur, de la mise à jour vers Android 12 disponible, d’une grosse batterie et, en plus, d’une remise de 70 euros sur sa configuration mémoire la plus avancée. Faites attention, car vous pouvez maintenant acheter la Galaxy Tab A8 4 Go + 128 Go pour seulement 239 euros sur Amazon dans l’élégante couleur grise.

Avec cette tablette, vous pouvez effectuer une infinité d’activités : parcourir Google Chrome, regarder des vidéos sur YouTube, prendre des notes en classe, participer à des appels vidéo de travail, lire des livres, regarder vos séries et films préférés, consulter les réseaux sociaux et même jouer à des jeux. . Le tout entouré d’un châssis de grande qualité, une autre raison pour laquelle cette Samsung Galaxy Tab A8 figure parmi les meilleures tablettes pas chères du moment.

Le prix de vente recommandé du modèle 4 Go + 128 Go est de 309 euros, vous économisez donc 70 euros si vous l’achetez sur Amazon et le recevez en une seule journée si vous faites partie d’Amazon Prime. Si vous préférez acheter la tablette dans la boutique officielle Samsung, vous la trouverez là-bas pour 269 euros.

Samsung Galaxy Tab A8

Achetez le Samsung Galaxy Tab A8 avec une remise de 70 euros

Bien qu’il s’agisse d’une tablette bon marché, ce Samsung Galaxy Tab A8 se caractérise par sa bonne qualité de fabrication. Il a un corps en aluminium résistant et confortable dans la main, avec une épaisseur de 6,9 ​​millimètres et un poids de 508 grammes. Grâce à sa petite taille, nous pouvons l’emporter confortablement avec nous chaque fois que nous quittons la maison. Quant à la couleur, c’est une élégante nuance de gris sur Amazon, tandis que dans la boutique Samsung, vous pouvez également choisir entre le rose et l’argent.

L’un des grands atouts de cette Galaxy Tab A8 est l’écran TFT de 10,5 pouces et la résolution WUXGA (1920 x 1200 pixels). C’est un grand écran dans lequel se distingue la bonne netteté de ses images. Elle est accompagnée de quatre haut-parleurs avec son Dolby Atmos, donc cette tablette dans son ensemble offre une bonne expérience lorsqu’il s’agit de profiter de la musique, des vidéos, des séries, des films, des émissions en direct…

Sous le châssis fonctionne un processeur à huit cœurs qui nous offre de bonnes performances de manière générale. Comme nous l’avons mentionné précédemment, vous pouvez effectuer de nombreuses tâches avec cette tablette, même jouer à des jeux impairs. Si 128 Go de stockage vous semblent insuffisants, vous pouvez l’étendre jusqu’à 1 To à l’aide d’une carte microSD. Quant au système d’exploitation, il est livré avec Android 11, mais la mise à jour vers Android 12 est déjà disponible.

Autre composant essentiel du Samsung Galaxy Tab A8, la batterie de 7 040 mAh, qui peut assurer plusieurs jours d’autonomie avec une utilisation légère. Même si vous êtes exigeant, le parcours de l’autonomie est assuré. Il est compatible avec la charge rapide 15W, avec le chargeur inclus dans la boîte.

Samsung Galaxy Tab A8

Avec cette tablette Samsung, vous pouvez également prendre des photos, des vidéos et participer à des appels vidéo. Pour cela, il équipe une caméra arrière de 8 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels. Vous devez également savoir qu’il dispose d’un port casque de 3,5 millimètres, ce qui indique que vous pouvez utiliser vos écouteurs filaires.

Bref, la Samsung Galaxy Tab A8 est une tablette qui vous offre une expérience bonne et équilibrée pour un prix pas très élevé. Rappelons qu’il tombe à 239 euros sur Amazon dans sa version la plus avancée, ce qui indique une remise de 70 euros à l’achat.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.