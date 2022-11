Le Samsung Galaxy Note 20 est mis à jour vers Android 13 avec One UI 5

La mise à jour vers Android 13 avec One UI 5.0 arrive sur les Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra avec la version de firmware N98xBXXU5GVK1.

Depuis quelques semaines, Samsung lance la mise à jour vers la dernière version d’Android sur ses meilleurs téléphones haut de gamme comme le Galaxy S22 ou le Galaxy S21.

Eh bien, maintenant, comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5 sur les deux derniers appareils de la gamme Note éteinte, les Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra. .

One UI 5 arrive sur le Samsung Galaxy Note 20

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android 13 sur les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra déverrouillés des opérateurs américains AT&T et T-Mobile qui se sont inscrits à la bêta One UI 5.0.

Cette nouvelle version du logiciel arrive sur le Galaxy Note 20 avec le numéro de build N98xBXXU5GVK1 et avec elle, Samsung met fin au programme One UI 5.0 Beta pour la série Note 20 aux États-Unis.

One UI 5.0 apporte au Galaxy Note 20 une série de nouvelles fonctionnalités telles que l’intégration de la fonction OCR (reconnaissance optique de caractères) dans ses applications natives Appareil photo, Galerie et Clavier, qui se sont également considérablement améliorées avec cette nouvelle mise à jour, ou une plus grande fluidité dans les animations, les transitions et les performances générales des terminaux.

De même, ce nouveau firmware comprend également toutes les nouveautés d’Android 13 telles qu’une nouvelle interface utilisateur avec une palette de couleurs plus large basée sur Material You, des widgets empilés, la possibilité de configurer la langue pour chaque application, un nouveau panneau de confidentialité et une sécurité simplifiée ou une série d’améliorations de la fonction Bien-être numérique.

Comment mettre à jour votre mobile Samsung vers la dernière version d’Android

Si vous avez un smartphone de la marque coréenne et que vous souhaitez vérifier quand Android 13 sera disponible, il vous suffit de consulter notre liste avec tous les téléphones Samsung qui recevront la mise à jour vers Android 13.